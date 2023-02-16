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山明街舊樓申強拍 估值2.6億

【明報專訊】在「躍動港島南」帶動下，南區鴨脷洲一帶近年有多個舊樓重建項目，其中鴨脷洲山明街16至24號、新市街41、43號新明大廈，最新獲財團入紙申請強拍，為今年第二宗強拍申請，項目市值約2.6億元。

項目佔地約4060方呎

據土地審裁處資料顯示，上述新明大廈最新獲財團入紙申請強拍，項目佔地約4060方呎，現為一幢落成於1966年的8層高商住物業，樓齡57年，地下設6個地舖，樓上則設有42個住宅單位，申請人現持有項目80%業權，項目估值則約2.6億元。申請人為威德勝有限公司（Victory Super Limited），公司董事包括鄭慧儀（CHENG, WAI YEE CONNIE）等，為新世界（0017）附屬公司董事，不排除有關申請由新世界或相關人士提出。

彩鴻酒店連舊樓重建303伙 規劃署不反對

另一方面，資深投資者、大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻近年收購旗下佐敦西貢街一帶舊樓，早前向城規會遞交重建方案，將西貢街15 至19 號、西貢街23號彩鴻酒店、長樂街22至28號及志和街13號併合為「L形」地盤，計劃重建1幢32層高的商住大樓，總樓面14.2萬方呎，預計興建303伙，申請將於明日在城規會審議，規劃署不反對該項申請，料可獲通過。

據悉，發展商加入屬官地的內街作發展，若申請獲批後，或須向地政總署申請補地價。

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