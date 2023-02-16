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大生超市逾億購啟田大廈萬呎巨舖

【明報專訊】舖位市道隨着通關大翻身，大額舖位交投轉趨活躍，更吸引民生商舖轉租為買，其中由「小巴大王」馬亞木家族持有的藍田啟田大廈商場一籃子舖位，其中約1萬方呎樓面於本月初由原租客大生生活超市或相關人士購入。

啟田大廈鄰近藍田港鐵站及啟田商場。資料顯示，啟田大廈商場一籃子舖位，總面積約1萬方呎，本月初以合共1.1億元售出，呎價約1.1萬元，買家以佳豐集團有限公司作登記，董事為張文生，其名下持有大生集團國際有限公司，即大生生活超市DS Groceries。據悉，該舖現時由大生超市租用，現轉租為買作自用。

馬亞木連沽東九兩舖涉逾2億

物業原由「小巴大王」馬亞木持有，馬亞木2009年透過人人汽車有限公司以3.15億元購入上述舖位連同商場其他舖位，總面積共28,716方呎。值得一提，大生生活超市去年底曾以3750萬元向馬亞木購入西環皇后大道西443號業昌大廈地下03至6B號，面積約2738方呎，呎價1.37萬元。事實上，馬亞木上月以9600萬元售出觀塘輔仁街2至8號地下B及C舖，地舖連閣樓共約4500方呎，呎價約2.13萬元，買家為永豐金融集團或相關人士，馬亞木家族2000年以930萬元購入，帳面大賺約8670 萬元或9倍。

鄧成波家族8800萬沽廟街全幢 7年蝕19%

另美聯旺舖高級區域營業及策略董事江靜明表示，佐敦廟街129至131號全幢酒店，獲長線投資者以8800萬元購入，項目現為服務式住宅，共設37個房間，月租約23萬元。翻查資料，物業由鄧成波家族於2016年以1.08億元購入，持貨7年，現帳面蝕約2000萬元或19%。

此外，鄰近崇光百貨的銅鑼灣景隆街2號地下A1號舖，面積約50方呎，原由手工雪米糍甜品店自去年11月起短租作快閃店，事隔3個月，整體市况隨着通關帶動而轉旺，租戶亦隨即由短租變長租，以月租5.2萬元租用，呎租約1040元，據悉新租約為期3年，至2026年。上述舖位所在位置，疫情前人流極旺，故毗鄰的景隆街2號地下A2號舖，面積同樣約50方呎，一度榮膺全港呎租舖王，該舖由找換店租用多年，2014年高峰期月租曾高達26萬元，呎租5200元。

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