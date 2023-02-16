葉創成：楊書健：領展宜就供股解釋更多

領展管理層上周五就是次供股解畫，指過去幾年的收購百分百以借貸方式融資，令淨負債比率現已升至兩成多，而供股所得淨額約188億元，將有40%至50%用於償還債務及撥入營運資金，屆時淨負債比率料降至20%以下，又稱希望趁房地產市場重新定價時，有充實資本捕捉機會。

本身也是房託投資機構、安泓投資首席投資總監的楊書健指出，從財務學的理論去看，由於發行股票的資金成本（Cost of capital）高於發行債券或銀行借貸，故此，領展是次供款集資部分用於減債，明顯並不受市場歡迎，這亦可反映於本周其股價表現上，但他認為，領展集資減債後，在稍後適當時機，可能會再舉債進行大規模收購：「我覺得領展是次很明顯是希望儲子彈，基本上一定是有後着的。由於目前息口頗高，領展集資後即時用來減債，可以令淨負債比率下跌，直至物色到合適收購項目後，再一次過舉債去買。」

楊書健指出，全球不少房託也是藉收購壯大業務的，集資方法包括配股或供股，而新加坡多間上市的房託亦曾供股進行收購，但一般的做法是先鎖定收購目標，然後再宣布供股：「例如它本身市值是10億新加坡元，要收購一或兩億元新加坡元的物業，便順理成章地向股東集資兩三億新加坡元，這樣做的話，供股對每股盈利即時影響亦比較細」。他續說，領展是次供股，是「好天斬埋落雨柴」，未有既定收購目標，比較接近本港地產股、而非亞洲房託同業的做法：「本港地產股過去多次供股或配股，都是先集資再去投資新項目，你唯有相信管理層的眼光！」

應向股東交代

過去幾年收購物業表現

部分領展股東認為，管理層過去幾年在低息環境期間大幅舉債數百億元收購，隨着美國聯儲局去年3月以來大幅加息4.5厘，利息開支大升，現時要向股東伸手（供股）攞錢，屬錯判形勢、決策出錯，楊書健作為房託專家，是否同意有關指控呢？

楊書健首先指出，過去幾年領展收購的項目，暫時都沒有是證實蝕錢的，所以很難說這些收購屬錯誤，但他亦同意，假如領展可以詳細列出近年收購物業的財務數據，向股東說明這些收購是正確、可以提升股東價值的，這樣便可以更有說服力地向股東要求供股。

澳洲嘉民八成資產屬代管

管理費超過租金收入

另外，楊書健認為，領展亦可以留意澳洲上市的房託同業嘉民集團近年壯大的模式，加快發展資產管理業務：「領展過去幾年有不少收購是與其他機構投資者夾份的，例如某大型退休基金出一半錢，佢又出一半錢，收購一幢物業，由佢負責管理，這樣的話，屬人哋的一半業權，佢可以收到管理費，因為佢管理的是整幢物業。此模式可以稱為資產管理，在亞太區發展得最成熟的是澳洲房託，它們除了管理本身資產負債表上的物業外，亦會做基金經理、用機構投資者的錢去買物業，其後進行管理，而做得最成功的是嘉民集團，它在這方面已有近20年經驗，目前旗下八成資產均是由外面投資者投資的，因此在過去兩年，它收租的收入均低於管理費收入。」

領展行政總裁王國龍去年11月底出席活動時表示，領展最初只是資產管理人和持有人，現已建立區域領袖資產組合，總資產近2000億元，已進入「領展3.0」發展世代，將注重投資組合的增長及優化，以及可持續收入增長，並會與資本伙伴進行更多合作，藉以提高每單位的管理資產價格，及擴展收費收入來源。領展上周五在公布供股的公告中，也有提到供股可「壯大資本基礎，部署增長新征程」、「與資本合作伙伴攜手，促進領展遵循『領展3.0』戰略進入下一階段發展，提高其資產管理規模」。

須向股東說明「領展3.0」發展策略

楊書健認為，若領展表明是次供股，是因應進入「領展3.0」發展世代，在現有房託管理業務上發展資產管理業務，並詳述相關發展大計，相信股東會更容易接受：「領展若加快發展資產管理業務，需要就此共同投資（co investment），否則不會有這麼多機構投資者相信領展，例如可以是退休基金出資80%，領展出資20%，由領展負責管理。這樣的話，領展也是需要集資的。可能由於去年11月才決定去做『領展3.0』，有關財務數據暫不及嘉民集團的亮麗，難以公布出來，但若清楚向股東說明此業務的發展策略，相信會得到股東認同。」

明報記者 葉創成

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