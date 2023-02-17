moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

KOKO ROSSO均呎1.8萬 1房554萬起 今年新盤頭炮 較兩年半前1期首批呎價低一成

【明報專訊】會德豐旗下、樓花期約17個月的藍田KOKO ROSSO，昨日公布首張價單，成為2023年首個開價的新盤項目，首批涉88伙、折實均呎17,973元，較第1期KOKO HILLS約2年半前首批折實均呎低約一成。項目實用300方呎1房單位，折實554萬元入場。會德豐常務董事黃光耀稱，今期單位樓層、景觀、座向有別於第1期，定價亦有參考東九龍其他項目做價，是次開價屬「市區爆數價」。項目將於明日起收票，料本月底前開售。

明報記者 容婌維

資料顯示，KOKO HILLS於2020年7月推出的首張價單涉83伙，折實均呎19,995元，較KOKO ROSSO首批折實均呎17,973元低約一成；至於主打大單位的第2期KOKO RESERVE，於2021年9月登場，全盤以招標形式出售，平均成交呎價約為25,580元。不過，是次開價則與保利（0119）及尚嘉合作、去年11月推出的油塘朗譽（當時計樓花期約28個月），首批折實均呎17,938元相若。若與鄰近如樓齡逾30年的麗港城等二手均呎約1.2萬至1.3萬元比較，是次開價則較之高約近四成。

明起收票 料月底開售

根據1號價單顯示，首批88伙全數均位於第6座，涵蓋18伙1房戶、45伙2房連開放式廚房戶，以及25伙2房連梗廚戶型，景觀以山景為主，實用面積由300至497方呎，價單售價630.1萬至1020.4萬元，價單呎價由19,495元至21,690元。發展商提供最高12%直減折扣，折實價由554.5萬至898萬元，折實實呎由17,158元至19,090元。若採建築期付款計劃，可享最高9%折扣計，上述88伙折實價由573.4萬至928.6萬元，折實實呎介乎17,743至19,740元，全數低於1000萬元，買家最高可承做九成按揭。

黃光耀：有一成加價空間

首批18伙1房單位全數折實低於600萬元，入場單位為6座3樓J室，實用面積300方呎，1房間隔，折實價554.5萬元，折實實呎18,483元；至於今批呎價最低則為6座5樓H室，實用面積424方呎，屬2房連開放式廚房間隔，折實價727.5萬元，折實實呎17,158元。

黃光耀強調，首批單位價錢較吸引，希望為年輕人提供入市機會，日後有約一成加價空間。發展商是次特設「首置菁英180天現金優惠付款計劃」，所有年齡低於35歲、或「首次置業」的買家，即可採上述付款計劃，可享最高12%直減折扣，與採「120天現金優惠付款計劃」的買家看齊。項目另設「靈活輕鬆360天現金優惠付款計劃」及「建築期付款計劃 」，最高折扣分別為10%及9%。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款