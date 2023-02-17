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發展商先求量追去年失地

【明報專訊】本港與內地恢復全面通關，在復常效應帶動下，樓市氣氛踏入2023年起已見明顯起色，惟現時距離全面大旺市，仍存相當距離，以會德豐藍田KOKO ROSSO為例，昨日以折實均呎1.79萬元首推88伙，較2020年推出的第1期KOKO HILLS的首批折實均呎低約一成；業界分析指，現時樓市屬回穩復蘇的初個階段，發展商在新盤開價策略上，仍需要「摸着石頭過河」，首推單位須以具市場競爭力的價錢登場，藉以先行催谷銷量。

中原陳永傑：

開價「摸着石頭過河」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，昨日開價的會德豐藍田KOKO ROSSO，以及即將開價的新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期，同為市場最新焦點樓盤，亦同屬相關發展項目的後續期數，由於現時只屬樓市「復常初階」，發展商要搶佔市場購買力，在開價上需要「摸着石頭過河」，須以具市場競爭力的價錢，推出首批單位吸引買家注意。

值得留意，去年受第五波疫情大爆發、美國加息等因素影響，全年一手僅錄約9200餘宗，為2013年一手銷售新例實施後的按年新低。陳永傑認為，發展商以具市場競爭力價錢開盤的另一盤算，正是要「先求（銷）量」，以追回去年在賣樓數量上的「失地」。他並估計，KOKO ROSSO、NOVO LAND第2B期稍後加推單位時，每張價單將有1%至2%的溫和加幅，料大幅加價機會不高。

[香港地產]

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