發展商先求量追去年失地

中原陳永傑：

開價「摸着石頭過河」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，昨日開價的會德豐藍田KOKO ROSSO，以及即將開價的新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期，同為市場最新焦點樓盤，亦同屬相關發展項目的後續期數，由於現時只屬樓市「復常初階」，發展商要搶佔市場購買力，在開價上需要「摸着石頭過河」，須以具市場競爭力的價錢，推出首批單位吸引買家注意。

值得留意，去年受第五波疫情大爆發、美國加息等因素影響，全年一手僅錄約9200餘宗，為2013年一手銷售新例實施後的按年新低。陳永傑認為，發展商以具市場競爭力價錢開盤的另一盤算，正是要「先求（銷）量」，以追回去年在賣樓數量上的「失地」。他並估計，KOKO ROSSO、NOVO LAND第2B期稍後加推單位時，每張價單將有1%至2%的溫和加幅，料大幅加價機會不高。

[香港地產]