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上水「藥房街」半月租7舖 兩年最旺 通關後再有藥妝店進駐 月租16萬低高峰一半

【明報專訊】有「藥房街」之稱的上水新康街，曾受內地自由行客歡迎，更成為水貨客集中地，自新冠疫情爆發以來吉舖處處，自港府本月初公布與內地全面通關後，區內商舖租賃隨即轉活，全區本月上半月暫錄逾10宗租賃個案，其中新康街佔7宗，成交宗數貼近上月全月，料為兩年來區內舖市租賃最旺月份。承租商戶大部分為備受旅客歡迎的藥妝店、藥房等。有代理預計，隨着兩地全面通關，再度為本港經濟注入強心針，預計鄰近關口的上水區舖租可率先反彈，租金可在現水平升約20%至30%。

明報記者 甘潔瑩

據本報及代理資料顯示，新康街本月上半月錄得7宗租務成交，當中6宗個案全是港府本月3日公布兩地全面通關後錄得，反映零售租戶先搶舖位，以便在旅客到港前作好準備。該地段日前再錄藥妝店承租個案，位於新康街63B地舖，屬大單邊商舖，設兩個門口，面積600方呎，連同閣樓600方呎，合共1200方呎，以月租約16萬元承租，呎租約133元。資料顯示，上述商舖2017年6月曾租予一藥妝店，當時月租約32萬元，租期共5年，至2022年5月，即最新租金較疫情前2017年高峰價大跌一半，該藥妝店在租約期滿後離場，商舖一直丟空。至去年底，業主曾以短租形式，租予花店作出售年花用途。

事實上，在疫情爆發後，上水舖租賃交投一直急挫，2021年起每月商舖租務個案只錄單位數字，去年9月只錄得1宗租務成交，非常淡靜。及至去年12月，通關消息傳出後，該區舖位租務交投隨即反彈，每月均錄雙位數舖位租賃個案（見圖）。

中原（工商舖）商舖部高級資深分區營業董事鍾浩文分析，上水區在自由行黃金期時，細至數百方呎的商舖，月租也動輒40萬至50萬元，疫情期間租金大跌，在通關利好消息下，挾鄰近關口的優勢，獲租戶搶先承租商舖迎旅客，特別是藥妝店，率先搶租商舖，預計其他零售商陸續承租。他預計，租金短期可望升20%至30%。

佳寶超市續租屯門舖 加租一成

另資料顯示，由資深投資者郭應龍持有的屯門「置樂區」青山坊2號華樂大廈地下13、14、21、39及40號舖，面積約3586方呎，舖位由佳寶超市2011年起租用至今12年，每次續租租金只加不減，最初租用時月租18.8萬元，2014年首次續租，月租調高至近22萬元，加幅17%，事隔6年，舖位於2020年再次續租，雖然經歷2019年反修例風波，但租金再上調至30萬元，加幅36%，而在3年新冠疫情後，舖租再調高逾一成，最新月租為33.8萬元，呎租約94元。

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