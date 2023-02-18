鄧成波家族3.5億沽旺角巨舖 5年蝕3000萬

資料顯示，內地餐飲連鎖集團小肥羊早在2006年上址設旗艦店，屹立旺角逾10年，成區內地標之一。小肥羊2016年撤出該舖，棄租前月租約87萬元，呎租約48元，其後由快樂蜂（Jollibee）承租地下及1樓商舖，餘下樓面由其他飲食集團承租。

小肥羊曾承租逾10年

另有財團申請重建舊式商廈，有關商廈位於灣仔灣仔道165至171號的樂基中心，鄰近職業訓練局大樓、英皇集團中心、集成中心等，地盤面積約6932方呎，財團向城規會申請放寬高度限制，由110米（主水平基準上，下同）放寬10%至121米，以地積比率約15倍發展，重建1幢25層高（另設2層地庫）的商廈，以發展食肆、商店及服務行業、辦公室，總樓面約10.4萬方呎。上述個案申請人為Top Talent Development Limited，公司董事為馬主何宗盛、何嘉珍等，並指重建將加入不同設計，包括沿着灣仔道、交加里及項目東面邊界樓宇後移1米至2.2米，並加設梯級式外牆、提供綠化平台等。