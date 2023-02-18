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YOHO Town兩房700萬沽 3個月彈逾一成

【明報專訊】通關後樓市持續回穩，部份屋苑樓價亦較低位大幅反彈。其中作為新界大西北指標屋苑的元朗YOHO Town，一個兩房單位「零議價」以700萬元售出，撇除樓層因素，比去年11月同類單位低位反彈超過一成。

城市花園3房4個月漲價15%

中原地產副區域營業經理王勤學表示，YOHO Town 1座高層E室，實用面積433方呎的2房戶，零議價下以700萬元沽出，實呎16,166元。去年11月屋苑同類單位成交價低見588萬元，現時樓價已反彈112萬元或19%，撇除樓層因素，今次成交價較低位高逾一成。原業主2004年158.9萬元買入，持貨逾19年，帳面獲利541.1萬元或3.4倍。

中原地產區域營業董事林龍南亦稱，北角城市花園6座中層C室，實用面積931方呎的3房1套單位，望園景，最新以1380萬元易手，實呎14,823元，同類單位去年10月樓價低位時曾以1200萬元成交，是次成交價較低位反彈15%。原業主2003年328萬元買入，持貨約20年，帳面賺1052萬元，單位升值3.2倍。

萬豪居業主反價百萬沽貨

此外，粉嶺區低密度屋苑萬豪居，錄得逾一年來首宗洋房成交，美聯物業區域經理吳偉文稱，屋苑雙號洋房，實用面積2148方呎，附花園及一個車位，原以1700萬元放售，業主見市場回暖，即反價100萬元，最終以1800萬元售出，實呎8380元。原業主2002年以657萬元購入，帳面獲利1143萬元或逾1.7倍。

公司客呎租70元租匯璽III 一房

租賃方面，另美聯物業首席高級營業經理黃育強表示，南昌站匯璽III 7座高層C室1房戶，實用面積352方呎，望全海景致，獲公司客以月租2.45萬元承租，呎租約70元，創屋苑呎租新高。業主2019年以1046.2萬元購入，租金回報約2.8厘。

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