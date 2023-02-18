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CCL新界西樓價按周升2% 逾半年最勁

【明報專訊】通關後樓價走勢反覆，具體反映1月23至29日市况、即新春長假當周情况的中原城市領先指數CCL，最新報159.99點，按周跌0.46%，但仍為近13周次高，連升2周後回軟。值得留意，樓價早前跌勢較急的新界西，反彈幅度較明顯，最新按周升逾2%，為自去年6月36周以來、即逾半年最大升幅。

中原研究部高級聯席董事黃良昇估計，復活節前後CCL重上170點。另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報160.15點，按周跌0.66%；CCL（中小型單位）報158.94點，按周跌0.44%；上述兩項指數同樣連升2周後回軟，但仍為近13周次高。豪宅方面，CCL（大型單位）報165.26點，按周跌0.58%。

四大分區方面，新界西反彈勢頭明顯，該區CCL Mass報148.92點，創12周即約3個月新高，按周升2.01%，升幅是去年6月後最大；新界東CCL Mass報172.65點，同創12周新高，按周升0.21%。

至於市區，九龍CCL Mass報154.59點，為近13周次高，按周跌0.53%，連升2周後回軟；港島CCL Mass報160.67點，按周跌3.76%，指數連升7周，並累升7.3%後回調。

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