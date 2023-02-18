CCL新界西樓價按周升2% 逾半年最勁

【明報專訊】通關後樓價走勢反覆，具體反映1月23至29日市况、即新春長假當周情况的中原城市領先指數CCL，最新報159.99點，按周跌0.46%，但仍為近13周次高，連升2周後回軟。值得留意，樓價早前跌勢較急的新界西，反彈幅度較明顯，最新按周升逾2%，為自去年6月36周以來、即逾半年最大升幅。