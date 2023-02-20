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今年新盤成交逾千宗 超上季17%

【明報專訊】隨着本港和內地逐步有序恢復全面通關，在市場憧憬兩地人流、資金互動重趨活躍的效應刺激下，踏入2023年以來，本港樓市交投、買家入市意欲已見明顯起色；綜合市場資訊，今年僅個半月時間，新盤市場雖然暫時只以餘貨撐場，但已經累錄約1010宗一手成交，相對2022年第四季、即樓市大吹淡風時，整季只錄約865宗一手成交，增加約145宗或17%。

可留意的是，第五波新冠疫情於2022年第一季大爆發，當時整季錄約965宗一手成交；與之相比，今年首個半月整體一手成交宗數，亦較去年第一季增加約5%。

此外，今年以來新盤市場不乏大額市區豪宅成交。據一手成交紀錄冊顯示，成交價半億元、即5000萬元或以上的成交，單計本月錄得約14宗，反映具經濟實力買家入市意欲不俗，當中亦不乏「新香港人」入市。

逾半億成交14宗 澐璟佔5

至於本月銷情較標青、涉5000萬元上大額成交的主要新樓盤，包括內房華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，本月暫時共錄5宗此類成交、吸金總額逾3.82億元。

新地（0016）旗下已屆現樓的九龍站天璽、何文田天鑄第2期，兩盤合共錄3宗該類大額成交、吸金總額逾3.03億元。另信置（0083）牽頭的何文田ST GEORGE' S MANSIONS，亦錄3宗同類大額成交、銷售總值涉逾2.43億元。另中海外（0688）旗下飛鵝山道三號、啟德跑道區維港1號，合共錄得2宗同類大額成交、吸金總額逾2.33億元。

新盤15宗取消交易或撻訂

另一方面，據本報統計，主要新盤2月迄今累錄約15宗取消交易或撻訂，其中會德豐旗下已屆現樓樓的將軍澳日出康城OCEAN MARINI，新錄2宗撻大訂。據樓盤成交紀錄冊顯示，原於2020年3月以972.5萬元、983.7萬元售出的第1B座42樓A室、同座6樓A室，均屬於500餘方呎兩房戶型，買家雖於較早前簽署正式合約，惟新近皆已取消交易，料撻大訂各遭沒收15%訂金涉約146萬及148萬元，即兩宗個案共涉殺訂總金額約294萬元。

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