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新盤搶客 十大屋苑成交跌四成

【明報專訊】綜合中原地和美聯兩大龍頭代理行統計，過去周末兩日，本港十大指標屋苑共錄約15宗成交，按周減少約四成。業界分析，二手交投下挫，主要是受新盤搶客、業主議價空間減少影響所致，其中鰂魚涌康怡花園，過去兩日錄約2宗成交，當中一個「鳳凰樓層」（即頂層對落一層）戶獲多組客洽購，業主企硬不減價，最後以826萬元易手。

利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，上述單位為康怡花園N座「鳳凰樓層」戶，實用面積416方呎兩房間隔，最新以826萬元易手、實呎19,856元；因為原業主早於1990年以110萬購入單位，持貨33年轉手，帳面勁賺716萬元、單位期內升值6.5倍。

康怡「鳳凰樓層」兩房 33年升值6.5倍

美聯助理聯席董事羅航星指出，大圍名城3期盛世第5座北翼高層C室，實用面積1042方呎，四房連套間隔，原業主上月起叫價1950萬元放盤，及後獲買家追價至2020萬元易手，創屋苑2021年7月後成交價新高、實呎19,386元，即追價70萬元或3.6%；不過，原業主2019年1月以1920萬元購入單位，持貨4年轉手，帳面雖然獲利100萬元或約5%，但若連使費計，可能實蝕逾11萬元或約0.5%。

新香港人獲身分證後 1460萬購尚翹峰三房

另外，有「新香港人」取得香港身分證後隨即入市。美聯營業經理韓家恒稱，灣仔尚翹峰新錄第2座中層C室易手，實用面積610方呎三房連套間隔、望灣仔市景，以1460萬元售出、實呎23,934元。

據悉，上述單位新買家，為剛取得香港永久性居民身分證的「新香港人」；原業主2007年6月以約525.2萬元一手購入，持貨約16年轉手，帳面獲利約934.8萬元，單位期內升值1.8倍。

雖然大市氣氛好轉，但市區指標屋苑仍錄個別蝕讓。利嘉閣高級經理黃凱達指，鰂魚涌太古城新錄隋宮閣高層G室成交，實用面積約715方呎三房間隔、屬遺產貨，以1300萬元易手、實呎18,182元。

上述太古城單位原業主於2017年以約1465萬元購入，持貨約6年，帳面蝕165萬元或11%，若連同使費計，料原業主有機會實蝕逾247.5萬元或約17%離場。

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