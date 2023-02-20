上月商舖買賣註冊逾12億 3個月高位

據美聯工商舖統計，上月商舖註冊宗數錄84宗，相對去年12月錄約65宗，按月增加19宗或29.2%；而上月同期商舖買賣註冊金額，錄約12.44億元，相對去年12月錄約10.16億元，按月增逾2.28億元或22.4%，為去年11月錄逾15.7億元後、3個月來按月新高，當中包括位於港島西營盤瑧璈基座商場的買賣登記，作價達2億元。

涉84宗登記 按月升近三成

若按銀碼劃分，價值介乎500萬元或以下、以及500萬以上至1,000萬元的商舖註冊成交，最新分別錄39宗、以及12宗，按月分別增加約30.0%及33.3%。

至於1000萬以上至2000萬元、以及2000萬以上至5000萬元商舖註冊，均分別錄得15宗登記，按月分別上升約15.4%及50.0%。此外，1月亦分別錄得2宗、及1宗價值5000萬以上至1億元、以及逾1億元商舖註冊成交。

分析：內地旅客增 零售旅遊將反彈

如果按地區劃分，買賣表現最佳地區為港島區，錄24宗註冊，按月反彈約2.4倍。

美聯旺舖董事梁國文表示，目前除「口罩令」外，本港已將多項防疫措施鬆綁，相信在冬季流感高峰期後，港府將積極考慮取消「口罩令」，意味香港步向全面復常；而內地來港旅客增加，本港零售業、旅遊業有望見底反彈，相關利好消息將繼續在舖市交投中反映。同時，日內公布的新財政預算案，若政府再派發消費券，料本地經濟復蘇進度可望加快。