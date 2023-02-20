利．晴灣23屆現樓 社區成熟

明報記者 容婌維

攝影 黃志東

利．晴灣23已經落成入伙，至今樓齡約1年，全盤提供142個單位，主打1房戶型。市建局持有的樓層採1梯5伙設計，每層設2伙1房戶、2伙2房戶、1伙3房戶，這5層涵蓋全盤獨有的5伙3房戶，預計會吸引家庭客入市。

3房戶廳區間隔方正

上述25伙暫錄零星成交。市建局現正開放項目7樓全層供預約參觀，當中7樓B室，實用面積584方呎，採3房1套間隔，設有露台及工作平台。單位不設玄關，廳區間隔方正，外接22方呎露台。單位睡房未有全部歸邊，其中一間睡房連接客廳。至於包括主人房在內的兩間睡房，以及浴室、廚房等，則全數歸邊於客廳的另一方。單位設獨立廚房，廚房門向廳，內設基本家電、爐具。

兩間睡房、浴室以走廊連接，主人房位處走廊盡頭，屬套房設計；主人浴室位於房門旁，經過套廁轉左即可達主要起居空間，空間不算寬敞，預計可靠牆放置雙人牀。有別於一般方方正正的主人房，發展商在起居空間的另一方預設凹位，方便戶主劃作衣帽間或小書房，相信戶主需花心思規劃空間佈局。

部分單位望建築地盤

景觀有變數

項目單位可簡單分為3個不同坐向，以市建局持有的3至8樓為例，上述介紹的B室，以及毗鄰的C室、D室均向西，望向採歐式建築風格的同區屋苑。

至於實用面積313方呎E單位，為1房戶間隔，單位向南，望向區內樓景；單位與毗鄰大廈之間，有項目基座會所的戶外空間相隔，稍為降低壓迫感。

A室方面、實用面積444方呎的2房戶，則向北、望向百新商業大廈，單位客廳被商廈的牆身阻擋大部分景觀，相比其他單位，景觀相對壓迫。另外，A單位的其中一間睡房望向埃華街的建築地盤，目前景觀開揚，惟日後景觀變數最大。

步行10分鐘到港鐵奧運站

項目鄰近新九龍廣場，設有超市、食肆及便利店，而區內亦有不少特色小店、文青咖啡室等。交通方面，由項目步行至港鐵奧運站，需時10至15分鐘，區內亦有不少小巴、巴士路線前往各區。不過，大角嘴的社區面貌現時正在轉變，目前有不少重建項目，並進行建築工程，預計區內居民在未來數年內，仍會受建築聲浪及灰塵影響。

■有片睇

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