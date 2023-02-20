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溱岸8號交投轉旺 均呎企穩1.7萬

【明報專訊】近期二手物業交投轉旺，沙田溱岸8號本月上半個月，暫時錄得約3宗二手成交，除已超過1月全月2宗外，更創去年6月後約8個月新高，屋苑平均實呎則企穩1.7萬元水平。

明報記者 容婌維

美聯物業首席助理聯席董事林靖如表示，溱岸8號近期睇樓量按月上升約兩倍，受市場氣氛好轉帶動，準買家入市信心加大，令整體交投上升。

林續稱，屋苑新錄1座低層B室成交，實用面積935方呎，3房1套連儲物房間隔，原業主早前已移民，近日以1600萬元易手，實呎17112元；原業主2012年以1145.7萬元一手購入，持貨逾10年，帳面獲利454.3萬元或約四成。

3房移民盤1600萬沽 10年升值四成

事實上，大型屋苑樓價持續回升；元朗溱柏新近錄得今年首宗逾千萬成交。

中原地產副區域營業經理王勤學表示，溱柏第1座高層D室，實用面積974方呎，3房連套間隔，以1043萬元易手，實呎10708元；原業主2020年1月以945萬元購入，持貨剛滿3年，帳面獲利98萬元或約一成。

白居二客303萬購啟泰苑兩房

樓市轉旺，居屋市場有長情業主大賺離場。富誠地產高級物業顧問羅文通表示，九龍灣啟泰苑B座中層7室，實用面積546方呎，兩房間隔，向東北望市景，原業主本月初以330萬元放盤，議價後減價27萬元或約8%，獲白居二客以303萬元未補價承接，實呎5549元；原業主早於1982年11月22.8萬元向房委會一手購入，持貨約41年，帳面獲利280.2萬元或逾12倍。

碧湖業主移居內地 實蝕26%離場

香港與內地全面通關，除帶動本地物業交投，亦吸引個別業主賣樓移居內地。美聯物業區域經理吳偉文稱，粉嶺碧湖花園第2座中層F室，實用面積400方呎，兩房間隔，以477萬元易手，實呎11925元。

原業主去年5月543萬元購入，持貨僅約9個月，決定移居內地放售單位，轉手帳面已蝕66萬元或約12%，若連辣稅及其他使費計，料原業主實蝕逾140萬元或約26%離場。

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