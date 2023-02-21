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KOKO ROSSO周五首輪開售148伙

【明報專訊】會德豐旗下、樓花期約16個月的藍田KOKO ROSSO，繼剛過去周日晚原價加推68伙後，昨晚乘勢公布首輪銷售安排，落實本周五首輪開售148伙，1房戶折實554.5萬元入場。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO連日收票反應熱烈，截至昨晚6時，3日累收逾3500票，以首輪賣148伙計，超額認購近23倍。

3日累收逾3500票 超額23倍

KOKO ROSSO是次發售單位，包括38伙1房戶及110伙2房戶，實用面積介乎268至497方呎，以最高12%直減折扣計，折實價由554.5萬至921.5萬元，折實實呎17,158至22,209元，整批折實均呎18,347元，全數折實低於1000萬元。據銷售安排顯示，首輪設大手客時段（最少需購買2伙），並將於周四晚8時截票。

KOKO ROSSO為KOKO HILLS發展項目的第3A期，與2020年7月推出的第1期KOKO HILLS，相隔超過兩年半才登場。

會德豐常務董事黃光耀早前接受本報專訪時透露，有見1期仍有不少3房至4房單位待售，加上市場對中小型單位的需求增加，集團在推售前兩期中，曾修改第3A及3B期圖則，大幅縮減3房戶供應，改為主打1房及2房間隔，希望今期可重點吸納上車客及小家庭。

黃光耀：內地客查詢比例增至三成

黃光耀認為，經濟復常後，市場對樓價介乎600至1000萬元的中小型單位需求最大。同時，他亦看好豪宅。黃透露，通關後旗下豪宅項目的內地客查詢比例，由早前約一成增至三成，亦有信心未來進一步增至五成，料豪宅樓價今年升幅多於8%。會德豐今年亦擬於年中至下半年，推出山頂種植道1號項目第1期，涉5座實用6000至7000方呎的洋房。

籲小蠔灣項目一拆二

此外，會德豐亦不忘增加土地儲備，集團早前就入標競投港鐵小蠔灣第1期發展項目，惟最後流標收場。黃光耀指，項目規模大、發展時間長，加上發展商需負責興建港鐵小蠔灣站部分工程，令工程成本較一般項目高。他認為港鐵可仿效山頂文輝道地王「一拆二」招標，分拆樓面面積，同時向發展商支付車站工程部分費用，以吸引更多發展商入標。

小蠔灣第1期預計於2028至2029年落成，與小蠔灣站預計通車的2030年仍相隔至少1年時間。黃光耀指，若然港鐵未來重推項目招標，建議期數落成時間更貼近通車時間，相信發展商會更有信心入標。

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