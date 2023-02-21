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NOVO LAND 2B期最快今開價

【明報專訊】除KOKO ROSSO外，市場另一焦點新盤、新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期，最快在今日、政府公布新一年度財政預算案前夕開價。新地代理總經理陳漢麟指，首張價單將不少於146伙，涵蓋1房至3房，集團亦擬提供第1期向隅客的優惠。

另一新界盤亦快將推售，星星地產（1560）旗下、樓花期約10個月的元朗雨後，剛獲批預售。星星地產主席及首席執行官陳文輝指，項目料於下月中前開價，定價參考元朗區一手、二手成交價，擬季內推售。

其他一手餘貨亦突擊加推，五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸昨上載新銷售安排，周五新一輪發售163伙，包括8伙首度推出的第1座A室、B室，屬4房海景標準大戶，實用1252至1329方呎。五礦地產營銷及市務總監黃少鴻稱，項目昨日亦加推69伙，涵蓋高層海景戶，實用318至845方呎，扣除最高17%折扣後，折實價由711.06萬至2120.56萬元，折實實呎21,471至25,762元，折實均呎23,862元。

THE ASTER首批10伙折實均呎2.8萬

除市場上的主要新盤外，由租轉賣的項目亦趁市旺出擊。嘉里（0683）旗下、早前轉租為賣的跑馬地山光道現樓THE ASTER，昨突擊公布首批10伙售價，實用一律為698方呎、採2房1套連衣帽間間隔，發展商提供最高3.5%及120萬元直減折扣，折實售價由1813萬至2180萬元，折實呎價由25,974至31,232元，折實平均呎價28,324元。值得留意，發展商亦向買家提供最高20萬元之回贈。由於THE ASTER屬「租轉賣」項目，是次推售可不受一手條例規管。

綜合市場消息，新盤市場本月至今累錄約530宗成交，市場最新再錄大手客入市個案。中海外（0688）旗下已屆現樓的啟德跑道區維港1號，售出3伙656方呎的3房戶，成交價1635.4萬至1645.2萬元，實呎約2.5萬元。代理消息指，3伙由同一組買家購入，共涉資逾4920萬元。

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如欲觀看NOVO LAND示範單位實况，可登入明報財經網：

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