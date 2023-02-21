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首都兩房750萬沽 近一年同類新高

【明報專訊】將軍澳本月價量齊升，本月至今暫錄近260宗二手成交，區內代理料有機會全月逼近400宗，而區內亦錄二手成交價大幅反彈個案。美聯高級分區營業經理梁傑表示，日出康城首都第3座右翼高層B室，實用519方呎，2房間隔，以750萬元易手，實呎14,451元，成交價創屋苑同類單位近一年新高。

翻查資料，去年12月首都同類單位、第6座右翼中低層實用517方呎C室，成交價低見620萬元，意味是次成交價較去年底價位回升130萬元或21%。梁傑指，上述首都新成交單位的原業主，早於2008年以415.2萬元一手購入，持貨約15年，帳面獲利334.8萬元或81%。

翹翠峰3房售920萬 5個月彈8%

此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗過去周末連錄20宗二手成交，帶動本月暫錄約115宗水平，已較上月全月約84宗多37%，而本月成交量重上100宗水平，是自2022年6月後、相隔7個月再次出現，部分屋苑樓價亦已從低位反彈，其中翹翠峰1座高層B室，實用面積822平方呎，3房1套間隔，以920萬元沽出，實呎11,192元。原業主2015年5月以710.5萬元買入單位，持貨近8年，帳面獲利209.5萬元，升值29%。上述單位最新成交價，暫屬屋苑同類今年最高，並較去年9月同類成交價850萬元反彈70萬元或8%。

屯門兆康NOVO LAND第2B期開價在即，區內本月至今暫錄約140宗二手成交，比上月同期125宗升12%。中原資深分區營業經理陳智生指，屯門邁亞美海灣第1座中層G室，實用398方呎2房戶，以428萬元沽出、實呎10,754元；原業主早於1994年以138萬元購入，帳面獲利290萬元或2.1倍。

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