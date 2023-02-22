NOVO LAND 2B折實均呎1.3萬 426萬起 較去年8月1B期低5% 預算案公布前夕開價

明報記者 容婌維

若與同區樓齡約5年的珀御、豐連均呎1.6萬至1.7萬元比較，首批折實均呎仍低於二手呎價約一至兩成不等。新地副董事總經理雷霆稱，是次開價較鄰近屋苑二手呎價低逾一成，屬「北都歡騰價」，定價考慮項目自身優勢、同區供應及競爭等因素。新地代理總經理陳漢麟補充，項目最快下月初展開首輪銷售。

最快周五收票 料下月初開售

價單1號的146伙中，包括5伙1房戶、99伙2房戶，以及42伙3房戶，實用面積305至703方呎，價單定價由500.6萬至1114.5萬元，價單呎價15,035元至16,702元。發展商提供與前兩期相同的最高15%折扣，折實價由425.51萬至947.32萬元，折實實呎介乎12,780元至14,196元。入場單位為Arreso 第1B座3樓H室，實用面積305方呎，1房間隔，折實價425.51萬元，折實實呎13,951元；至於呎價最低單位則為Arreso 第1A座3樓D室，實用面積453方呎，2房間隔，折實價578.93萬元，折實實呎12,780元。

NOVO LAND第2B期樓花期約15個月，若採建築期成交，買家則可享最高12%直減折扣，以此計算，今批單位折實價由440.52萬至980.76萬元，折實實呎由13,231元至14,697元，全數104伙的1房至2房戶型折實價低於700萬元，佔首批146伙逾七成比例，而所有3房戶折實亦低於1000萬元，全數納入高成數按保範圍。

首批146伙中 逾七成折實不足700萬

發展商亦設有各款現金回贈、代繳印花稅優惠及按揭優惠等（見配稿），其中回贈優惠包括今期全新推出、特別為向隅客而設的「快樂粉絲現金回贈」，所有曾入票認購項目第1A或1B期的買家，可於購入今期單位時，獲得1000元現金回贈。曾購買第1A或1B期單位的買家，他們或他們的近親購買今期單位時，亦可獲得2000或5000元的現金回贈等。至於已落實周五開售的會德豐藍田KOKO ROSSO，截至昨晚6時，不足4日暫收約4500票，以首輪開售148伙計，超額認購逾29倍。