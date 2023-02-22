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發展商補貼首3年按息 料可抵消加息半厘

【明報專訊】雖然樓市氣氛明顯好轉，惟本港加息陰霾仍影響部分買家入市意欲。新地副董事總經理雷霆昨公布屯門NOVO LAND 2B期首批價單時稱，現時利息接近見頂，預料明年有很大機會減息，相信加息對樓市壓力已逐步消除，但為了讓買家更安心入市，今期特意提供為期3年的「置稱心」按揭利息保障。

「置稱心」按揭利息保障計劃適用於今批單位的所有買家，買家只要向銀行承造按揭入市，在提取貸款起計3年內，若供款的實際利息金額高於指定利率，則可以現金回贈方式，獲補貼當中的利息差額，補貼上限為樓價1%，而上述指定利率以3.375厘或首期供款的適用利率計算（以較高者為準）。

最多等於樓價1%

以採建期付款入市、折實價440.52萬元的1房戶為例，若現時以九成按揭分30年攤還，按息3.375厘計，每月供款約17,528元。假設在相同按揭條款下、按息於第二期供款時上調0.5厘至3.875厘，並維持至提取貸款後的第36個月，每月供款則會上調1116元至18,644元，即首3年供款多出逾3.9萬元利息支出，仍未觸及最高樓價1%之補貼上限（即44,052元）。換言之，料可抵消上調0.5厘按息供樓壓力。

中原按揭董事總經理王美鳳認為，新地是次針對加息推出相關優惠做法新穎，亦對買家面對按息上升有實際幫助。但她提醒，即使有利息補貼，買家仍需仔細評估還款能力及預留額外資金。

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