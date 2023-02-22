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天鑄2期4房7854萬沽 買家獲回贈9%印花稅

【明報專訊】通關效應持續，豪宅新盤接連錄得大額成交。新地（0016）旗下已入伙的何文田天鑄2期，昨日以招標形式售出1座18樓B室，實用面積1823方呎，屬4房連雙套房，成交價7854.03萬元，實呎43,083元。據成交紀錄冊顯示，買家採用90天成交期，並可享有9%印花稅代繳或回贈，即約706.86萬元。

另同樣已屆現樓的嘉里（0683）九龍龍駒道緹山，最新透過招標售出2座1樓A室，實用面積1743方呎，3房3套間隔，連1個車位及室內家具，以7030萬元售出，實呎40,333元。項目本月已連沽2伙，單月吸金約1.4億元。項目自2019年開售至今累售42伙，佔全盤45伙逾93%，套現逾65億元，平均成交呎價約6萬元。

Bal Residence明公布開售部署

一手市場轉活，發展商重拾推盤步伐，由麗展（0488）與市建局合作、已於去年底獲批預售的觀塘恒安街Bal Residence，將於明天公布項目開售安排。據悉，當日將公布首張價單。資料顯示，項目Bal Residence共156伙，當中逾九成屬於1房戶，樓花期料不足一年。恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊‧壹隅，本周六推售20伙。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目推售20伙，實用208至447方呎，由開放式至2房戶，折實價541.69萬至958.05萬元，折實實呎20,997至26,578元。

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