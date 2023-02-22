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太古城呎價兩月升兩成 近收復去年失地

【明報專訊】受通關等利好因素帶動，樓市成交量出現明顯反彈，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，由年初至今約7周，35大屋苑二手成交共700宗，較前7周548宗高出近28%，並以指標屋苑鰂魚涌太古城為例，去年全年成交平均呎價跌25.4%，但今年不足兩個月已回升22.3%，並已收復大部分失地，是表現最好藍籌屋苑。

預算案前兩房1120萬易手

除成交價回升外，太古城本月亦錄得第22宗買賣，其中19宗為逾千萬元成交，美聯首席助理聯席董事范浩銘表示，屋苑最新成交為恒天閣高層G室，實用567方呎，2房間隔，買家趕於財政預算案公布前以1120萬元成交，實呎19,753元。原業主2011年738萬元購入，帳面獲利約382萬元或約52%。

布少明料首季一手成交按季升4倍

布少明續指，引述美聯樓價指數已連升7周，最新報149.08點，按周升0.74%，今年暫累升約2.1%，創12周新高，其中以港島區升幅最大，達3.9%。

至於一手市場表現亦暢旺，本月首19日全港已錄510宗一手成交，已超越上月全月，暫創5個月新高，加上本月將有多個新盤即將開售，布少明料將帶動一、二手樓市氣氛，首季新盤成交可望重返4200宗水平，按季大幅反彈約3.9倍；二手則有望達1.4萬宗，按季升約68%。

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