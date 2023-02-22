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鰂魚涌地盤售4.4億 越南富商5年蝕36%

【明報專訊】市區地盤罕見錄勁蝕個案，市場消息指，越南富商朱立基持有的鰂魚涌芬尼街3至9號（單號）地盤，最新以約4.35億元易手，朱立基2018年初以6.78億元購入，持貨約5年，帳面勁蝕逾2.43億元或36%。

據悉買家為第一集團，本報向第一集團董事魏深儀查詢，她不評論有關消息，只謂集團一直積極物色適合的住宅地盤，若果有適合的項目將期望打造成上車盤。屋宇署資料顯示，該地盤面積約4200方呎，過去獲批建1幢32層高的酒店，樓面62,980方呎。以成交價4.35億元計，每方呎樓面地價6906元。

朱立基曾被指捲天匯撻訂事件

朱立基一直活躍於本港樓市，在港持有不少物業，包括上環商廈The Wellington及盈置大廈全幢，另亦持有不少豪宅物業，如山頂倚巒、西半山天匯等。過去朱氏曾被市場指捲入天匯買賣，該物業2010年推出首批共24伙，由離岸公司購入，但當中20伙撻訂收場，朱氏曾被市場指是該批單位的幕後買家。

另新一份財政預算案將於今日公布，業界關注本年度賣地收益僅得逾600億元，較去年預算1200億元減少一半，憂慮新一年度賣地收入難以再達千億元水平。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚坦言，兩地全面通關，惟未能即時反映在地價上，視乎政府下年度推售的土地，預計下年度賣地收益將調低至600億至800億元水平；私宅供應量則因北部都會區有不少地皮正規劃中，預計將有更多項目完成補地價，料能達至年度目標1.29萬伙。

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