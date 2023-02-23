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下年度賣地目標破2萬伙 5年新高 陳茂波：賣地收益料850億 超本年度20%

【明報專訊】今年多幅地皮或一鐵一局發展項目相繼流標，惟政府下年度仍積極推地，財政司長陳茂波在財政預算案中透露，2023至24年度賣地計劃共有12幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約20,550伙，較長遠房屋策略的1.29萬伙年度估算需求高出約60%。翻查資料，新一年度是自2018至19年度的目標供應25,510伙後，近5個年度新高。

明報記者 甘潔瑩

發展商將於今日公布新一年度賣地計劃。陳茂波指，除住宅地外，下年度政府尚會推出3幅商業地及3幅工業地，分別提供215.28萬及185.99萬方呎，連同將推出的12幅住宅官地，預計下年度的賣地收益約850億元，較本年度修訂的預算711億元高20%。陳茂波亦稱，今年度賣地收入減少，主要由於部分土地成交價較預期低，及部分地皮流標，屬於短期影響，年度地價收入修訂為711億元，較去年2月預算的1200億元減少489億元或40%；若與去年度收益1411.08億元比較，則減少700.08億元或50%，未能維持千億元水平。

政府消息：流標非地價訂得太進取

陳茂波其後出席另一場合時指，政府目標是提供足夠的土地，讓住宅供應可持續，不希望短期波動打亂計劃，而波動僅屬短期，應對未來房屋供應有信心。政府消息人士指，地價收入減少，並非地價訂得過於進取，流標存在很多因素影響，而政府每次在截標時才制定底價，並強調不會賤賣土地。至於下年度推地，會視乎地皮位置、質素而評估批出地價，強調會隨行就市。資料顯示，今年度賣地計劃中，尚有6幅官地未推，如啟德第2A區2號及3號住宅地，預計將滾存至下年度賣地計劃內。

下年度推3幅發展商參建資助房屋地

戴德梁行環球董事趙錦權表示，有鑑於最近多次賣地出現流標，建議政府適時檢討標準地價及政府招標價，以確保價錢緊貼市場實况。萊坊專業服務董事總經理陳致馨則指，環球經濟不明朗下，發展商對投地非常審慎，預計今年投地仍抱謹慎態度，因此對政府能成功拍出地皮不感樂觀，預料將影響房屋供應量和庫房收入。

另政府消息亦指，預期未來5年透過賣地計劃及鐵路項目，向市場提供不少於7.2萬個私宅的土地，當中近六成土地供應來自新發展區及新市鎮，例如古洞北、粉嶺北、洪水橋厦村、元朗南及東涌新擴展區等，餘下四成則屬官地及鐵路物業。此外，政府去年推出全新的「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，將在下年度起分批推出3幅土地，預計興建約3000至4000伙。據悉，政府將制訂有關政策框架，如銷售對象、價格等，目標今年次季完成。

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