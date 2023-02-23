KOKO ROSSO今截飛 5日累收5500票

睿峰昨加推14伙 周日起招標

新盤豪宅交投亦暢旺。新地旗下已入伙的何文田天鑄2期，經歷逾一年交投冰封後，本月連錄3宗成交，套現逾2.5億元。發展商乘勝追擊，昨上載全新銷售安排，推出第3座25及26樓A室，於本周日（26日）起招標出售。上述單位為實用2774方呎的複式戶，5房3套間隔，另連689方呎平台、902方呎天台，並設有私人泳池。另外，天鑄1期亦推出8座28及29樓A室複式戶，同於周日起招標。

另外，由VMS鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，昨日再加推14伙西翼高層單位，涵蓋1房及2房戶型，本周日（26日）起招標出售。睿峰昨亦開放會所「天睿薈」予傳媒參觀，會所於3樓設戶外泳池、兒童嬉水池和按摩池；位於36樓的空中會所「天睿臺」，內設健身室、卡啦OK房及VR室等。

綜合市場資訊，昨日一手成交錄約20宗，令本月至今整體一手成交增至約580宗；其中新地元朗現樓Grand YOHO第2期昨沽6伙，吸金逾6458萬元，售出單位屬實用535至724方呎2房、3房戶，成交價985萬至1423萬元，實呎1.83萬至1.96萬元。

長實（1113）深水埗現樓愛海頌，早前劈價10%至18%促銷後，昨透過招標以1668萬元售出第3座40樓B室，實用785方呎連天台3房特色戶、實呎2.12萬元。可留意是，同座、同面積39樓B室標準3房戶，2021年9月以1687.7萬元售出（實呎2.14萬元），意味上述新成交價，比約1年半前對落一層單位賣平1.2%。