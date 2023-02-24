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金鐘廊商業地來年度推 最高估值225億 發展局甯漢豪：不宜拖拉 租戶租約會配合賣地

【明報專訊】雖然近年不少商業官地流標或以低價售出，但發展局昨公布來年度賣地計劃，仍有3幅商業地推出，包括市場矚目的金鐘廊重建商業地，項目將提供約107萬方呎樓面，市場估值高達225億元。發展局長甯漢豪表示，金鐘廊重建計劃早在2016年底已完成改劃工作，近日亦完成道路、刊憲等法定程序，且項目一直有租客使用，故不宜再「拖拖拉拉」，盡快推出市場屬公道做法。

明報記者 甘潔瑩

若該地成功以最高估值225億元售出，將佔預算案估計來年度賣地收益約850億元逾兩成半，反映該地對來年度賣地收入的重要性。甯漢豪指出，金鐘廊現時仍有租戶，相信租約會配合政府賣地的意願，但租約內容屬政府與租戶之間的協議，詳情不便透露。雖然市場認為項目有流標風險，但甯漢豪稱，政府推出商業地不可只看當年市况，而需為本港未來經濟再起飛作準備。若待數年後才推出，加上數年發展期，屆時可能錯失機會。

近日完成道路刊憲等法定程序

上述金鐘廊位於港鐵金鐘站上蓋，落成於1980年，恒隆地產（0101）早在1981年租用金鐘廊，以「包租公」形式分租，租期長約30年。連卡佛或相關人士2011年曾透過私人持有公司向產業署投得承租權，及後將商場大規模翻新，並引進旗下品牌連卡佛附屬品牌LAB Concept，多個國際時裝品牌、美容化妝品店進駐金鐘廊。規劃署於2014年已就金鐘廊重建規劃展開研究，至昨日有關地盤納入最新賣地表內，計劃來年度推出，為近年罕見位處港島港鐵站上蓋的商業項目，市場估值約154.03億至225億元，每方呎樓面地價約1.44萬至2.1萬元。

指啟德4C4商地拆細空間不大

高力香港估價及諮詢服務主管鄭亥延表示，相信該地將發展成一個新地標，長遠能提升金鐘整體寫字樓的質素，估計會吸引內地和本地大型發展商入標，惟考慮到今年將落成的太古廣場六座會帶來18萬方呎淨樓面，發展商入標或較審慎。萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒亦稱，商業物業市况會比住宅及工業市場遜色，預計部分推出的商業地有流標風險。

此外，政府來年度亦重推曾流標的啟德第4C區4號商業地，可建樓面約86.3萬方呎。被問及啟德商業地未能成功改劃住宅，會否考慮拆細地皮出售，甯漢豪回應，該地皮拆細的空間不大。另外，對於早前市建局觀塘商業用地早前流標後，項目有意加入住宅元素，她指政府對此持開放態度。

另來年度政府亦推3幅元朗工業用地，分別位於福宏街及宏利街，總樓面約185.99萬方呎，有關地皮可發展現代產業大樓，藉以容納部分希望重置業務的棕地作業者，從而提升土地效益及推動產業發展。

[香港地產]

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