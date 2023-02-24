來年度12幅住宅地 涉9120伙 5年新高

港鐵下年度則推出3個項目，包括早前流標的大嶼山小蠔灣第1期，下年度亦一併推出項目的第2期，以及東涌東站第1期，提供4530伙；而市建局推出3個項目，分別位於九龍城盛德街/馬頭涌道、啟德道/沙浦道，以及黃大仙衙前圍村，涉及2200伙。連同來自私人重建項目的約4700伙，料全年可提供約20,550伙新供應。

重推赤柱地小蠔灣1期項目

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，下年度啟德兩幅住宅地較矚目，他指今年中至年底市况逐步回復正常後，預計發展商會更樂於對各住宅地，尤其是豪宅地出價，如再度推售的環角道豪宅地。他又稱，按下年度推售的地皮，現時估計約700億至880億元，與政府預計年度收益850億元相若。

另甯漢豪亦回顧本年度的賣地成績，本年度共售出8幅住宅地，共可建約5180伙，較2021至2022年度3410伙增加52%，計算一鐵一局及私人發展/重建項目，共16,050伙，較年度目標供應1.29萬伙高出24%。值得留意，本年度來自私人發展/重建項目達8360伙，佔全年供應的52%。另今年度售出兩幅位於觀塘安達臣的商業地，而位於旺角洗衣街的商業地將於今日截標，若成功售出，3幅商業地涉177.6萬方呎。

[香港地產]