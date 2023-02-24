來年度12幅住宅地 涉9120伙 5年新高

【明報專訊】財政司長陳茂波日前表示，下年度將推售12幅住宅官地，發展局長甯漢豪昨日稱，該12幅地涉約9120伙，創自2018至19年度後近5個年度新高。12幅住宅地中，以新界地皮佔最多，共8幅；當中有半數地是本年度滾存的6幅地皮，新增地皮包括啟德跑道區4B區5號地盤、堅尼地城、西貢清水灣道，以及東涌新填海區第106A區、B區及C區等；另再度推出上月曾流標的赤柱環角道豪宅地。
港鐵下年度則推出3個項目，包括早前流標的大嶼山小蠔灣第1期，下年度亦一併推出項目的第2期，以及東涌東站第1期，提供4530伙；而市建局推出3個項目，分別位於九龍城盛德街/馬頭涌道、啟德道/沙浦道，以及黃大仙衙前圍村，涉及2200伙。連同來自私人重建項目的約4700伙，料全年可提供約20,550伙新供應。
萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，下年度啟德兩幅住宅地較矚目，他指今年中至年底市况逐步回復正常後，預計發展商會更樂於對各住宅地，尤其是豪宅地出價，如再度推售的環角道豪宅地。他又稱，按下年度推售的地皮，現時估計約700億至880億元，與政府預計年度收益850億元相若。
另甯漢豪亦回顧本年度的賣地成績，本年度共售出8幅住宅地，共可建約5180伙，較2021至2022年度3410伙增加52%，計算一鐵一局及私人發展/重建項目，共16,050伙，較年度目標供應1.29萬伙高出24%。值得留意，本年度來自私人發展/重建項目達8360伙，佔全年供應的52%。另今年度售出兩幅位於觀塘安達臣的商業地，而位於旺角洗衣街的商業地將於今日截標，若成功售出，3幅商業地涉177.6萬方呎。