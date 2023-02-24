上車客購一城2房 慳4萬印花稅

尚賢居業主反價逾百萬沽

此外，市場氣氛回暖，市場亦錄業主臨時反價成交。中原高級分區經理譚嘉良稱，西半山尚賢居低層A室，實用565方呎，2房間隔，望開揚城市景，原叫價1300萬元，但買家洽購後，業主即反價118萬元或9%，最終以1418萬元沽出，實呎25,097元。原業主2012年1337.3萬元買入，帳面賺80.7萬元或6%。

又一村花園3房

樓價兩月彈三成

另一方面，有代理指出，鄰近九龍塘的又一村花園錄得今年首宗成交，B16座中層單位，實用801方呎，3房1套間隔，以1480萬元易手、實呎18,477元。原業主1987年127.6萬元購入，帳面獲利1352.4萬元或近11倍。屋苑對上一宗同類成交為去年12月，同類連車位以1300萬元沽出，實呎16,230元，若扣除市值200萬元車位，即單位樓價約1100萬元；換言之，同類物業成交價於兩個月急升逾三成。

[香港地產]