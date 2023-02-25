CCL按周升逾2% 逾6年最大升幅

港島區按周升3.25% 四區最勁

事實上，CCL八大指數齊升，是升市9周以來第二次出現。反映大型屋苑樓價的CCL Mass報164.02點，同創15周新高，按周升2.42%；CCL（中小型單位）報162.76點，創15周新高，按周升2.40%；豪宅方面，CCL（大型單位）報166.24點，創6周新高，按周升0.59%。

四大分區方面，新界東、新界西、九龍和港島CCL Mass，按周分別升1.15%、1.57％、3.07％和3.25%。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，現時CCL距復活節前後目標上望170點，仍相差6.67點或4.08%。

上月官方樓指結束七連跌 微升0.6%

另差餉物業估價署最新公布，上月私宅售價指數報336.1點，按月升0.6%，終止連跌7個月勢頭，重回2017年6月水平，惟相對去年1月報390.8點，按年跌14%；與2021年9月歷史高位398.1點相比，則仍跌15.6%。上月各類私宅單位樓價指數均回升，其中實用753至1075方呎C類中型單位，上月售價指數報307.2點，按月升幅0.85%最為顯著，跑贏大市；而市場最關心的實用430方呎以下A類細單位，上月售價指數報368.2點，按月升幅0.52%。至於私宅租金指數則小幅回軟，1月租金指數報173.9點，按月跌0.63%，連跌5個月，按年跌3.98%。值得留意，上述有關數字未完全反映上月初內地與本港開始通關對樓市的影響。

利嘉閣研究部主管陳海潮指，市場利好消息陸續釋放，內地和本港全面通關、息口趨穩、新預算案下調印花稅率、失業率改善，均預示經濟復蘇，料下月公布的2月官方樓價指數升幅將擴大至1%；至於3月良好勢頭料持續，加上《財政預算案》下調樓價1000萬元以下物業的首置印花稅率，料3月樓價指數升幅再擴大至2%，即首季有機會累升3.6%。陳相信，如目前一切良好勢頭持續，次季將有機會再升5%，即上半年樓價指數有望累升近9%。

[香港地產]