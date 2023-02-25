moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

CCL按周升逾2% 逾6年最大升幅

【明報專訊】樓市持續受通關效應帶動，具體反映1月30日至2月5日、即新春長假後首周市况的中原城市領先指數CCL，最新報163.33點，創15周即逾3個月新高，按周升2.09%，更屬2016年10月後、逾6年最大按周升幅，且升幅幾乎追平之前8周累積2.32%升幅。

港島區按周升3.25% 四區最勁

事實上，CCL八大指數齊升，是升市9周以來第二次出現。反映大型屋苑樓價的CCL Mass報164.02點，同創15周新高，按周升2.42%；CCL（中小型單位）報162.76點，創15周新高，按周升2.40%；豪宅方面，CCL（大型單位）報166.24點，創6周新高，按周升0.59%。

四大分區方面，新界東、新界西、九龍和港島CCL Mass，按周分別升1.15%、1.57％、3.07％和3.25%。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，現時CCL距復活節前後目標上望170點，仍相差6.67點或4.08%。

上月官方樓指結束七連跌 微升0.6%

另差餉物業估價署最新公布，上月私宅售價指數報336.1點，按月升0.6%，終止連跌7個月勢頭，重回2017年6月水平，惟相對去年1月報390.8點，按年跌14%；與2021年9月歷史高位398.1點相比，則仍跌15.6%。上月各類私宅單位樓價指數均回升，其中實用753至1075方呎C類中型單位，上月售價指數報307.2點，按月升幅0.85%最為顯著，跑贏大市；而市場最關心的實用430方呎以下A類細單位，上月售價指數報368.2點，按月升幅0.52%。至於私宅租金指數則小幅回軟，1月租金指數報173.9點，按月跌0.63%，連跌5個月，按年跌3.98%。值得留意，上述有關數字未完全反映上月初內地與本港開始通關對樓市的影響。

利嘉閣研究部主管陳海潮指，市場利好消息陸續釋放，內地和本港全面通關、息口趨穩、新預算案下調印花稅率、失業率改善，均預示經濟復蘇，料下月公布的2月官方樓價指數升幅將擴大至1%；至於3月良好勢頭料持續，加上《財政預算案》下調樓價1000萬元以下物業的首置印花稅率，料3月樓價指數升幅再擴大至2%，即首季有機會累升3.6%。陳相信，如目前一切良好勢頭持續，次季將有機會再升5%，即上半年樓價指數有望累升近9%。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款