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美孚新邨本月43宗成交 近10個月最旺

【明報專訊】樓價止跌回升，加上政府調低首置印花稅稅階後，不少買家加快入市決定，推動大型屋苑二手交投。十大屋苑之一的荔枝角老牌屋苑美孚新邨本月暫錄約43宗成交，創去年4月48宗後近10個月新高，亦較上月全月約32宗增加11宗或約34%，而本月平均實呎則約12,350元。

3房售780萬 換樓客入市

中原分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨最新成交位於第6期恆柏道4號高層A室，實用面積657方呎，3房1套間隔，望園景，以780萬元成交，實呎11,872元，買家為外區換樓客。原業主2003年11月181萬元購入，帳面獲利599萬元或3.3倍。

買家425萬購映日灣 慳印花稅45%

此外，荃灣本月二手交投持續，暫錄160宗二手成交。中原地產高級分行經理黃仲賢表示，荃灣映日灣成交單位位於2座高層B室，實用面積216方呎，開放式間隔，望荃灣市景，以425萬元易手、實呎19,676元。在新首置稅階下，料新買家是次需付的稅款，由早前11.5萬元大減至63,750元，大減51,250元或約45%。原業主2019年8月約420萬元一手買入，帳面獲利5萬元或約1%；若連使費計，料原業主有機會實蝕逾10萬元或約2%離場。

市况雖好轉，惟在新盤搶客下，二手指標屋苑周末預約睇樓量錄得跌幅。據美聯統計，15個指標屋苑預約睇樓量錄約440組，較上周末跌約2.4%。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，各區全新盤及餘貨盤均相繼應市，搶佔不少二手客源，二手交投或受壓。

[香港地產]

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