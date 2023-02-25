新世界十八鄉路地申建千伙住宅

據城規會文件顯示，上述申請地點位於十八鄉路丈量約份第120約多個地段連毗鄰政府土地，在恆香製餅廠旁，鄰近新世界發展的住宅項目溱柏及瑧頤，地皮面積約6.77萬方呎，現規劃為鄉村式發展用途，申請人向城規申請改劃為「住宅（甲類）9」地帶，計劃以地積比率6倍發展，擬建兩幢29至35層高的分層住宅大廈，及1幢兩層高社福設施，總樓面約40.8萬方呎，提供約1,116伙。

擬建兩幢最高35層住宅大廈

上述申請由貴星國際有限公司提出，該公司董事包括新世界執行董事薛南海等。因應現時土地業權分佈，申請人將項目分期發展，以確保能盡早於第一期發展超過600個單位，同時推動第二期發展逾500伙。申請人指，擬議修訂整體上符合原來「鄉村式發展」地帶的規劃意向，作為居住用地供住宅發展，同時亦能令此位於元朗新市鎮及元朗南發展區之間且交通便利的土地地盡其用，有關申請最快今年5月初審理。

新意網楊屋道再申建19萬呎數據中心

另再有財團商申建數據中心，新意網（1686）就荃灣楊屋道Jumbo i Advantage申請重建為全新數據中心，涉及19萬方呎。

城規會文件顯示，荃灣大窩口工業區早年已經獲規劃署改劃成「綜合發展區」，該署及後加快發展，2010年分拆成5個較小型的「綜合發展區」，其中於楊屋道145至159號Jumbo i Advantage是新意網持有的工廈。

新意網早在2016年已就上述項目向城規會申請作數據中心，惟被城規會拒絕，近日再捲土重來，改劃成「其他指定（商貿）」用途，以9.5倍作重建，興建18層高數據中心，最高建築物高度為主水平基準上100米 ，總樓面約19萬方呎。申請人指，擬議改劃與政府鼓勵數據中心發展的策略方針一致，可滿足香港持續上升的數據中心需求，並將會採用不同的設計措施，以減輕數據中心與住宅區為鄰的潛在協調問題。

[香港地產]