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旺角洗衣街商業地收3份標書

【明報專訊】雖然內地與本港已全面通關，但商業物業後市仍未明朗，發展商對競投商業地似乎意欲不大。旺角洗衣街商業地昨日截標，地政總署指收到3份標書，分別是持有同區地標商廈朗豪坊的鷹君（0041）伙信置（0083）合資競投，另持有同區新世紀廣場的新地（0016）亦有入標，至於入標常客長實（1113）亦有參戰。

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，雖然標書數目符合預期，但始終商業市場活動並未完全恢復，商業樓宇落成後收成期較長，項目發展規模亦非常大，預計發展商入標時應會較保守，仍有流標風險。

最高估值110億 每呎地價7200元

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，入標者包括在當區擁商業項目的發展商，投得地皮後可產生協同效應。他提到，據鷹君旗下冠君產業信託（2778）中期年報資料，朗豪坊辦公樓出租率有「生活時尚行業」的租戶支持，當中康健、醫療、美容共佔用辦公樓約六成的樓面，反映旺角寫字樓有較佳回報，預計發展商出價不一定會低，雖有流標的風險，但他估計，項目偏向售出的機率較高。

資料顯示，上述地皮面積約12.4萬方呎，可建樓面約152.4萬方呎。據賣地章程顯示，中標者須負責興建連接附近建築物的行人道路系統以及公眾停車場，亦須興建政府社福設施，該政府物業並不計算總樓面面積。另中標者需興建數條行人天橋接駁附近建築物，當中兩條橫跨聯運街連接旺角政府合署及港鐵旺角東站平台，另一條橫跨亞皆老街連接黑布街，以及一條連接至現有旺角道行人天橋系統。綜合市場人士估計，地皮估值約56.4億至109.7億元，預計每方樓面地價約3700元至7200元。

[香港地產]

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