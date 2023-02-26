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KOKO ROSSO兩度加推 周三賣160伙 NOVO LAND 2B期原價加推103伙

【明報專訊】財政預算案降低首置印花稅後，首個開售的全新盤、會德豐藍田KOKO ROSSO開紅盤，首輪推售148伙即晚沽清，發展商全速加推應市。發展商昨日兩度加推單位共168伙，鐵定在本周三（3月1日）進行次輪銷售共160伙。另一焦點新盤、新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 第2B期，昨日原價加推103伙，據悉最快於本周末進行銷售。

明報記者 甘潔瑩

KOKO ROSSO首輪銷售後，市場仍有逾千名向隅客，昨日下午加推88伙，全位於第7座，輕微加價1%至2%，計算最高12%折扣優惠，折實售價由583.7萬元起，折實平均呎價約18,162元，並即再度接受認購。

黃光耀：加推4小時已收逾2000票

會德豐地產常務董事黃光耀表示，加推單位僅約4小時，已收超過2000票，當中九成為向隅客，即日再度加推第4號價單共80伙，大部分集中於第7座，折實入場價為606.1萬元，折實最低呎價為17,794元。

發展商會德豐昨晚同步上載銷售安排第2號，將本周三（3月1日）進行次輪銷售共160伙，包括21伙1房（開放式廚房）單位、93伙2房（開放式廚房）單位及46伙2房梗廚單位，實用面積271至477方呎，售價由663.2萬至1098.8萬元，實呎19,780至25,727元，平均呎價20,954元。

計算最高12%折扣優惠，折實售價由583.7萬至967萬元，折實實呎17,407至22,642元，折實平均實呎18,441元，全數單位折實售價低於1008萬元，能受惠於稅務新政策。以折實價計算，整批單位市值約12.9億元。

NOVO LAND 2B期料今再加推

市場另一焦點大盤、新地NOVO LAND第2B期，樓花期約15個月，自公布首張價單及對外開放示範單位後，反應理想，發展商昨日原價加推價單第2號共103伙，包括22伙1房（開放式廚房）及81伙2房單位，當中包括首度推出的2房梗廚單位，以最高折扣15%計，折實價426.87萬至645.06萬元，折實實呎介乎13,304至14,823元，折實平均實呎13,838元。據悉，發展商最快今天再度加推單位應巿。

首都2房655萬易手

隨着一手成交暢旺，亦帶動二手樓市氣氛，業主的議價空間收窄。利嘉閣地產助理分區董事蔡庭勇表示，將軍澳日出康城首都錄2房戶成交，該單位為2座高層左翼C室，實用面積518方呎，望園景，原業主在今年1月起放售，當時叫價660萬元，近日獲外區上車客垂青，單位減5萬元或不足1%、以655萬元易手，實呎12,645元。

他續稱，原業主2008年3月以338.2萬元購入單位，持貨快將15年，轉手帳面獲利約316.8萬，物業升值約94%。

[香港地產]

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