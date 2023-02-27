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NOVO LAND 2B兩日兩加推共206伙 昨第二度加推折實均呎逼1.4萬 1房429萬起

【明報專訊】全面通關後樓市回勇，曾經沉靜多月的新盤市場亦見熱鬧，上周三（22日）預算案公布後首個周末，兩大新盤連環加推，其中去年新地（0016）大賣的屯門NOVO LAND系列，2B期於預算案公布前夕推出首批單位後，過去兩日兩度加推共206個單位，連同首張價單，合共已公布352伙售價，佔該盤單位總數729伙近半。項目至昨日暫收逾5000票，超額逾13倍。若連同會德豐藍田KOKO ROSSO上周六兩度加推的168個單位，上述兩樓盤過去兩日合共公布374伙價單。

明報記者 林尚民

NOVO LAND第2B期昨日第二度加推的3號價單，涉及103伙，涵蓋1房及2房單位，當中1房佔34伙，2房佔69伙，以折實價計算（假設選用「現金付款計劃」及「 家具獎勵積分」），折實均呎13,988元，整批單位折實價約429.42萬至629.17萬元，折實實呎13,174至14,530元。

累推352伙 雷霆稱「性價比十足」

事實上，項目上周二（21日）公布的首張價單146伙，折實均呎13,288元，更於上周六隨即加推2號價單，103伙折實均呎13,838元；昨日加推的3號價單，折實均呎分別較首兩張價單高出約5%及1%。不過，新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第2B期是次屬原價加推，而新地副董事總經理雷霆則指出，項目自上周開價以來，市場反應熱烈，故一連兩日加推共206伙，項目已公布的3張價單，合共涉及352伙，佔項目單位總數729伙近50%，折實均呎13,616元。他形容，首三張價單定價屬「性價比十足」。

兩大新盤周末共加推374伙

陳漢麟補充，上述三批單位，包括61伙1房、249伙2房及42伙3房戶，以定價計，市值超過25億元，他又表示，項目至昨日下午4時已收逾5000票，相信未來數天會有更大進展，若以已公布價單之單位計，暫超額逾13倍，集團將盡快落實銷售安排。雷霆補充，本港現已全面通關，社會復常，經濟逐漸復蘇，樓市氣氛熾熱，政府數字及中原城市領先指數CCL亦上升。另外，去年成交主要為「剛需盤」，今年初豪宅成交量上升，高價住宅市况向好，集團未來兩季主要集中於大埔白石角University Hill及天水圍天榮站項目的銷售部署。

除NOVO LAND外，KOKO ROSSO繼上周五首輪發售148伙並即日沽清後，上周六單日已兩度加推合共168伙價單，並即日公布銷售安排，將於本周三次輪銷售160伙，折實663.2萬至1098.8萬元，實呎19,780至25,727元，折實均呎20,954元。

[香港地產]

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