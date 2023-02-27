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本月830宗成交 較上月倍升

【明報專訊】新盤市場氣氛熱鬧，除了全新樓盤以外，貨尾項目亦錄理想銷情。綜合市場資料，過去兩日市場共錄得約50宗一手成交，其中九建（0034）將軍澳海茵莊園，周末兩日共售出15伙，為各樓盤之冠。截至昨日為止，本月一手市場共錄約830宗成交，較上月同期約407宗多出1倍。

海茵莊園周末兩日沽15伙

九建（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，截至昨晚7時半，海茵莊園周末兩日售出15伙，套現近8400萬元，若連同上周五，3日合共有22宗成交，套現逾1.2億元。

陳淑芳表示，該批單位大部分業主都受惠於放寬首置印花稅的政策，反映市場剛性需求持續，今次政策令有意置業人士加快入市步伐，相信銷情會持續向好，考慮於短期內再加推單位應市，項目本月共售出71伙，共套現逾4.1億元。

市區細單位連錄買賣，由鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，昨連售兩伙1房戶，套現近1500萬元，其中西翼33樓C單位，1房連開放式廚房間隔，實用面積319方呎，成交價逾780萬元，呎價高達24,458元，項目自農曆新年重啟銷售步伐迄今累售31伙，成交金額超過3億元，整個項目現累售221伙。

萊蒙（3688）窩打老道128 WATERLOO昨以999.5萬元售出實用面積342方呎的10樓C室1房戶，實呎29,225元。

長晉荃灣汀九項目 擬建5至6幢獨立洋房

另長晉發展旗下荃灣汀九豪華別墅發展項目，日前進行動土儀式，項目擬建5至6幢獨立洋房，包括1至2幢合共面積13,500方呎的別墅，以及4幢每幢平均約3000方呎的別墅，總建築面積共25,500方呎。

發展商指出，項目預計明年次季推出單位以招標形式發售，並於同年年底竣工。

[香港地產]

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