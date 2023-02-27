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預算案後首周末 十大屋苑24成交彈六成

【明報專訊】上周三預算案公布調低首置印花稅稅階後首周末，中原地產統計，十大屋苑周末兩日錄24宗成交，較前周末反彈六成，當中以港島區表現較佳，太古城、康怡花園及海怡半島合共錄得11宗交投，遠高於正有新盤開售的九龍區及新界。美聯分行亦統計，周末兩日十大屋苑錄約25宗成交，按周回升約67%，連續13周錄得雙位數，並重返20宗以上水平。

太古城康怡海怡佔11宗成交

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城剛過去周末兩日錄5宗成交，較前周同期升4倍，為十大屋苑之中最旺。其中位於東山閣中低層D室，實用面積762方呎，3房1套間隔，望園景，獲用家以1320萬元承接，實呎17,323元。原業主1992年5月349萬元購入，帳面大幅獲利971萬元或近2.8倍。

另美聯分行首席助理聯席董事范浩銘表示，太古城漢宮閣頂層連天台單位，實用面積702方呎，3房1套間隔，連天台，屬屋苑內的罕有特色放盤，獲用家以1388萬元承接，實呎19,772元，買家購入作自用。原業主2010年11月約785萬元購入，帳面獲利約603萬元或約77%。

投資者1148萬購海怡連租約3房

中原地產分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城周末連錄4宗成交，按周升1倍，包括47座中層A室，實用面積284方呎，2房間隔，成交價485萬元，實呎17,077元。原業主1997年182萬元買入，帳面獲利303萬元或逾1.6倍。此外，中原地產副區域營業經理盧鏡豪亦表示，鴨脷洲海怡半島錄連租約成交，位於27座中層E室，實用面積736方呎，3房1套加儲物房間隔，獲長線投資者以1148萬元連租約購入，實呎15,598元，單位現時月租2.7萬元，買家可享2.8厘回報。原業主2007年12月以560萬元買入，帳面獲利588萬元或逾1倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末十大屋苑均有交投，成交面廣泛，反映樓市全面升溫，重拾農曆新年過後的小陽春旺勢。他又稱，新財政預算案的小減辣，令買家重燃置業意欲，加上市區新盤熱賣，料後市持續暢旺。

另外，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，周末多個藍籌屋苑睇樓量活躍，成交絡繹不絕，反映二手市場未有受新盤開售影響。

[香港地產]

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