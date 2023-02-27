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內地客1250萬「買殼」購盈翠3房 慳375萬辣稅

【明報專訊】全面通關後樓市交投活躍，有內地客不睇樓「買殼」（即公司轉讓形式）入市。美聯物業市務經理陳偉健表示，青衣盈翠半島6座低層B室，實用面積756方呎，3房1套間隔，望如心廣場一帶海景，去年8月叫價1448萬元放售，最新以1250萬元連租約售出，實呎16,534元。

未有到現場睇樓即入市

他表示，買家為內地客，今次入市單靠影片及相片，未有到現場睇樓，由於是次交易以「買殼」形式進行，料新買家能節省三成辣稅，涉及稅款375萬元。

陳又指出，上述單位原業主於2009年9月以540萬元買入，持貨約13年半，帳面獲利710萬元或約1.3倍。他又稱，全面通關帶動樓價回升，同時刺激買家加快入市，增加買家對入市信心，青衣區本月至今錄得約近百宗二手買賣成交，高於上月同期的84宗。

預算案後錦泰苑未補價2房475萬易手

有買家於預算案後入市未補價居屋。中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山錦泰苑於預算案公布後，最新錄得J座中層4室成交，實用面積521方呎，2房間隔，以475萬元未補價易手，實呎9117元。原業主2009年118萬元未補價購入，持貨約14年，帳面獲利357萬元或約3倍。

MONACO本月33宗租賃 呎租43元

另啟德新盤MONACO本月至今暫錄33宗租賃成交，中原地產分行經理施蒂文表示，MONACO本月平均實用呎租約43元，其中位於2B座高層C室，實用面積347方呎，1房連開放式廚房間隔，望啟德河景，最新以15,800元租出，實用呎租46元。業主2021年2月以約937萬元一手購入，新買家料享2厘租金回報。

[香港地產]

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