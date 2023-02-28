NOVO及KOKO兩盤共收逾1.1萬票 業界料3月一手成交倍增至2000宗

明報記者 容婌維

樓花期長約15個月的NOVO LAND第2B期，於剛過去周末兩次加推共206伙，連同首張價單，合共已公布352伙售價，佔今期單位總數729伙近50%。新地代理總經理陳漢麟表示，截至周日（26日）晚上，項目累收逾6000個認購登記，以首3張價單共352伙計，超額16倍，市場相信，連同昨天接獲登記，現時已有逾6500票。

NOVO最快今公布銷售安排

至於上周五（24日）首輪推售148伙並即晚沽清、樓花期長約16個月的KOKO ROSSO，落實明天次輪發售160伙之際，會德豐地產常務董事黃光耀指，項目次輪銷售累收逾5500票，當中約1000張、即近兩成為新增入票，其餘屬首輪向隅客重新入票，即俗稱的「復活票」，超額33倍。根據銷售安排，次輪銷售將於今晚6時截票。

麗展：Bal Residence適時加推

市場另一全新盤──麗展（0488）與市建局合作、樓花期長約13個月的觀塘Bal Residence，上周四（23日）以折實均呎19,554元首推56伙後，麗展高級副總裁潘銳民指，集團將因應巿場需求，適時加推單位應市，收票數字稍後公布。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日一手市况熱鬧，可帶領新盤市場於今年首季「開靚局」，而2月整體一手成交暫錄得超過850宗，預料3月整體一手成交有望增加逾一倍，至2000宗的水平。

元朗雨後獲批預售料快推

事實上，除NOVO LAND第2B期、Bal Residence外，星星地產（1560）旗下、樓花期長約10個月的元朗雨後，設有335伙，早前已獲批預售樓花，料快將上載樓書和開放示範單位，3月上旬公布開價。

啟德跑道區兩個全新樓盤，亦有機會於3月短兵相接。嘉華（0173）、會德豐和中海外（0688）合作、樓花期長約21個月的啟德海灣1，早於1月公布命名，預計最快3月可以展開銷售。

啟德跑道區兩盤或正面交鋒

另恒地（0012）、中海外、華懋、帝國、新世界（0017）、會德豐六大發展商合作的跑道區承豐道22號項目，截至1月底仍待批預售樓花，但市場估計最快3月可登場。

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝曾經指出，項目主打3房及4房戶，平均實用面積約1000方呎，預計關鍵日期為2024年9月。