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星峰薈與智選假日酒店整合 涉476間房

【明報專訊】通關效應下，市場預計高檔出租式住宅需求將增加；新地（0016）豪宅租務品牌Signature Home公布，旗下服務式住宅將軍澳星峰薈明天起（3月1日），與九龍東智選假日酒店整合，並由前者全權營運和管理，提供日租及月租服務。是次整合後，除原有176間套房外，另增加300間房，即合共476間房，屬開放式至3房間隔，提供日租至1年租期；租金方面，套房月租由1.68萬元起。

套房月租1.68萬起

Signature Homes董事總經理孫偉剛指，通關效應下，訪港旅客及商務人士人數料將大幅增長，無論是酒店宿旅，或長、短期住宿，相信均需求甚殷，是次項目整合，讓星峰薈提供更多元化住宿方案，切合來港專才、海外及商務客、大學生，以至本地家庭需要。另外，星峰薈整合九龍東智選假日酒店後，將分階段進行全面升級套房和大堂，打造全新房間，並優化家具和室內設備。

新地4旗艦商廈獲綠色建築認證

與此同時，新地銳意打造綠色建築，集團旗下4幢旗艦商廈，包括九龍站環球貿易廣場（ICC）、灣仔新鴻基中心、中環國際金融中心一、二期 ，皆榮獲美國綠色建築委員會（US GBC） 頒發的能源與環境設計先鋒（LEED） 「v 4 . 1 運營與維護： 既有建築」鉑金級認證。

新地執行董事陳康祺表示， 集團持續投放資源，提升物業的環評表現， 除不斷優化現有物業，亦承諾為所有新落成的投資物業取得LEED認證，其中九龍東大型商業項目觀塘巧明街98號，與正在興建的高鐵西九龍總站上蓋發展項目，雙雙獲得LEED最高級別的鉑金預認證，反映集團對發展綠色建築的決心。

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