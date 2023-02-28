moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

馬亞木售太子地舖 套9500萬 帳賺85%

【明報專訊】本港和內地全面通關，帶動舖市交投轉趨活躍，部分資深投資者趁機沽售核心區舖位，其中「小巴大王」馬亞木及相關人士，據悉最新以約9500萬元售出太子西洋菜南街一個地舖。與此同時，裕泰興羅氏家族成員羅守輝或相關人士，則先後以共8400萬元售出中環昭隆街兩個舖位。

市場消息指，上述由馬亞木及相關人士持有之舖位，為西洋菜街250至252號地下，物業正對區內地標式商廈物業始創中心，面積約2200方呎，現時分為4個舖位，由茶餐廳等租用，撇除其中一個丟空舖位，現時月租共逾26萬元。

據悉，該舖位最新以約9500萬元售出，呎價約4.31萬元，意味租金回報率約3.3厘；原業主馬亞木及相關人士於2004年以5150萬元購入，現帳面獲利4350萬元，賺幅約85%。

羅守輝8400萬沽中環兩舖

另市場消息指，羅守輝或相關人士持有的中環昭隆街9號歐銀中心地下2號舖，面積約1415方呎，據悉以約5600萬元售出，呎價約3.96萬元；舖位現時由小食店租用，月租約16萬元，意味新買家可享約3.4厘租金回報。

事實上，同由羅守輝或相關人士持有的歐銀中心地下1號舖，早前以約2800萬元易手，舖位面積約886方呎，呎價約3.16萬元，售出兩舖位合共套現約8400萬元。資料顯示，羅守輝等人早於2007年，以7000萬元購入上述兩個舖位，持貨16年，帳面獲利1400萬元或20%。

此外，中原（工商舖）工商部副分區營業董事馬健邦表示，荃灣大涌道30至38號及沙嘴道57號荃運工業中心2期16樓I及L室，面積共約4642方呎，以約1200萬元交吉售出，呎價約2585元；原業主早於1979年分別斥資約29.6萬元及30.08萬元一手購入（即共涉資59.68萬元），帳面獲利逾1140萬元，物業期內升值19倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款