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嘉峯匯洋房1.3億沽 啟德新高

【明報專訊】全面通關帶動一手大額成交，嘉華（0173）啟德現樓嘉峯匯，以逾1.3億元售出洋房，除成交價創區內新高外，更是整個啟德區首宗洋房成交。此外，新地（0016）何文田天鑄、信置（0083）何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，兩個豪宅2月份均錄得四宗成交、共涉金額約6.6億元。

嘉峯匯新售出之花園洋房5號，實用面積3183方呎另連花園及天台等，4房4套設計，連雙車位以逾1.3億元售出，成交價創啟德住宅新高，實呎4.08萬元。

嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，啟德多個大型商業項目及體育園等快落成，買家看好前景而入市。

維港1號低座4房呎售3.52萬

中海外（0688）已屆現樓的啟德跑道區維港1號，亦售出低座迎海大宅6樓A室，實用1793方呎4房3套間隔，作價6320萬元，實呎3.52萬元。

其他市區豪宅方面，新地天鑄售出第1座17樓B室，實用1823方呎4房雙套戶，成交價7753.86萬元，實呎4.25萬元，項目2月共售4伙，吸金近3.3億元。信置ST. GEORGE'S MANSIONS，亦以8638萬元售出第2座9樓B室，實用1868方呎3房雙套戶，實呎4.62萬元；項目2月累沽4伙，同樣吸金近3.3億元。

天鑄ST. GEORGE'S MANSIONS同錄大額成交

此外，信置等發展的西南九龍長沙灣維港滙，昨日新售出2個兩房戶，更單日屢創新高，其中2座29樓B室，實用489方呎，成交價1515.2萬元，實呎3.09萬元。

另外，南豐柴灣香島錄得近11個月來首宗一手成交，為第1座31樓A室，實用1813方呎連天台，連雙車位成交價5800萬元，實呎3.2萬元。

THE ASTER累售21伙

吸金逾4億

嘉里（0683）旗下近日轉租為賣的跑馬地山光道THE ASTER，自2月推出以來銷情理想，共售出21伙，套現4.1億元，其中10伙屬交吉出售，昨日並開放現樓示範單位予傳媒參觀。

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