KOKO ROSSO次輪160伙 即晚沽逾九成

啟德跑道區澐璟3房4810萬沽

代理消息指出，在尖沙嘴港威大廈售樓處外，昨日黃昏6時前已有大批準買家準備進場。KOKO ROSSO是次銷售共收6398張入票，超額39倍；至於發售的160伙，包括21個1房戶、139個2房戶（部分屬開放式廚房），折實價583萬至967萬餘元，整批折實均呎1.84萬元，不設大手客組別。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，有買家斥資約2000萬元購入兩伙2房相鄰、望維港海景的單位。

新盤市場亦持續錄得大額成交。華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，新售出第8座29樓B室，實用1187方呎3房連套間隔，連車位成交價4810.3萬元，實呎4.05萬元。澐璟去年底開售至今累沽73伙、吸金逾36.85億元。保利同系油塘朗譽，亦以668.55萬元售出第1座20樓E室，屬實用337方呎1房戶、實呎1.98萬元。

本木特色戶實呎3.24萬破頂

恒地（0012）旗下毗鄰港鐵佐敦站、已屆現樓的本木，新售出23樓A2室3房特色戶，實用752方呎連天台，成交價2438萬元、實呎3.24萬元，創項目成交價及3房戶呎價雙新高。同系大角嘴利奧坊‧壹隅加推88伙，屬實用209至405方呎開放式到2房戶，折實價459.17萬元起，周日（3月5日）發售15伙。永義（1218）旗下已屆現樓的九龍塘延文禮士道雋睿，錄今年首宗成交，售出第2座2樓A室，實用616方呎3房戶，成交價1710萬元，實呎2.77萬元。

鼎珮長沙灣睿峰，新售出東翼31樓A室，實用639方呎3房戶，成交價1442萬元，實呎2.25萬元；惟項目亦錄1宗撻訂，為東翼26樓E室，原於上月以1175.7萬元售出，但成交紀錄冊顯示交易未有進展，料買家撻訂，遭沒收5%訂金涉約59萬元。

[香港地產]