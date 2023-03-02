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雨後最快下周開價 首批料約67伙

【明報專訊】踏入3月多個新樓盤相繼登場，新界西北區內，除本周六首輪銷售的新地（0016）屯門NOVO LAND 2B期外，星星地產（1560）元朗宏業西街雨後最快下周公布首張價單，發展商稱首批價錢具競爭力，約八成至九成單位將受惠新首置印花稅稅階；長實（1113）、新地合作的屯門青山公路飛揚2期，亦將於本月推售。

樓花期約10個月的雨後，星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目最快下周公布首張價單，及後將開放位於觀塘電訊一代廣場的示範單位，價錢有一定市場競爭力。項目銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，樓盤售價會以新界、九龍鐵路盤及元朗同區樓盤作參考，首批提供不少於67伙，由開放式戶至3房間隔，料約八成至九成單位可受惠於新首置印花稅稅階。

飛揚2期擬本月開售

另外，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚2期去年5月已獲批預售，有鑑於近期樓市漸穩，相信是合適時候推售項目，最快下周上載樓書，計劃本月開售。飛揚2期包括2幢20層高住宅，分別為第3座及第5座，共400伙，實用面積約263至722方呎，1房至3房連套房開則，其中1房及2房戶、佔全盤90%，項目預計明年12月落成，樓花期約22個月。她又稱，飛揚1期自去年6月推售，累售231伙，佔項目400伙約58%，套現共12.6億元，平均呎價約1.5萬元。

[香港地產]

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