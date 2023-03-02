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啟朗苑未補價實呎1.52萬 全港居屋新高

【明報專訊】樓市回升，市場再誕下居屋王，其中啟德居屋啟朗苑，一個未補地價2房單位以680萬元成交，實呎15,247元，料為全港未補地價居屋呎價新高。另外，「殼后」朱李月華兒子朱俊浩，上月以3410萬元購入鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES一個銀主盤。

資料顯示，啟朗苑B座中層7室，實用446方呎2房戶，上月未補價以680萬元易手、實呎15,247元，料屬全港未補價居屋呎價新高。原業主2019年330.3萬元向房委會一手購入，帳面賺349.7萬元或1.06倍。房委會網上資料顯示，上月未補地價公屋及居屋成交暫錄264宗，較1月465宗回落約43%，惟相關數字屬臨時數字，相信成交宗數稍後將增加。

「殼后」兒子3410萬

購PARKER銀主盤

另MOUNT PARKER RESIDENCES低層E室銀主盤，實用1711方呎，上月初由銀主渣打銀行開價2800萬元推出拍賣，最終獲4組客競投，以3410萬元售出，實呎約19,930元。資料顯示，買家以CHU KINGSTON CHUN HO作登記，與「殼后」朱李月華兒子、昇柏主席朱俊浩名字相同，料為同一人。原業主2014年4078萬元一手購入，同年由渣打銀行承做一按，2018年由朱李月華旗下金利豐財務有限公司承做二按，最新成交價較9年前一手購入價低668.2萬元或16%。

[香港地產]

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