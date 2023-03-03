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NOVO 2B收逾萬票 7個月來最熱 明日首輪開售352伙 超購逾29倍

【明報專訊】踏入3月，政府解除口罩令，新盤市場氣氛亦轉趨熾熱，首輪開售前累收破萬票的情景重現。新地（0016）旗下、樓花期約15個月的屯門兆康NOVO LAND第2B期昨晚8時截票，新地表示，該盤一周共累收10,691票，當中包括196票為代理入票。以明日首輪開售352伙計，超額認購逾29倍，屬去年8月同系NOVO LAND第1B期首輪開售前4日累收約12,887票後，7個月以來市場上首個首輪開售前累收逾萬票的新盤。

明報記者 容婌維

去年全年樓價跌逾15%，第四季跌幅尤其明顯，加上內地與本港仍未通關，美國加息陰霾揮之不去，當時新盤收票表現一般，其中去年12月，保利置業（0119）及尚嘉合作的油塘朗譽，首輪推售128伙，收票8日接獲約166個認購登記，僅足額認購（見圖）。

KOKO ROSSO累沽300伙 套24億

新春過後踏入2月起，內地與香港正式全面通關，加上上周三財政預算案公布調低首置印花稅稅階後，上周五晚推售首批148伙的會德豐藍田KOKO ROSSO，首輪開售前累收約6594票，成為半年來收票最多的新盤，並即晚沽清首輪148伙。該盤於剛過去周三晚乘勝追擊進行次輪銷售160伙，亦即晚售罄。項目兩輪大型銷售合計售出300伙，套現約23.84億元，令樓市氣氛更趨熾熱。昨日截票的NOVO LAND第2B期，一周累收破萬票，更是7個月以來首輪開售前收票最多的新盤。新地代理總經理陳漢麟指NOVO LAND第2B期的認購登記中，約兩成票源屬A組（須最少購買一個3房戶或最少兩個指明單位）入票，有機會周末加推及公布次輪銷售安排。

長沙灣睿峰昨連沽3伙

在大型新盤銷售帶動下，3月首兩天，新盤市場已累錄約180宗成交，其中近九成來自KOKO ROSSO次輪即晚沽清的160伙，而該盤昨日再錄3宗成交，單日吸金2480萬元。新盤餘貨亦續錄成交，由VMS鼎珮持有的長沙灣現樓睿峰，昨日連沽3伙，單日吸金逾3245萬元。成交紀錄冊顯示，新成交單位包括東翼22樓B室、36樓A室，以及西翼5樓C室，實用面積由319至639方呎，成交價由695.5萬至1547.3萬元，實呎由21,803元至24,214元。睿峰3月至今已累錄4宗成交，套現逾4685萬元。

星凱本月開齋 兩房半售1272萬

另外，中洲置業旗下已獲批入伙紙的火炭星凱‧堤岸，3月新錄首宗成交；中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，新售出單位為2座39樓D室，屬實用582方呎的2房連工作間單位（俗稱2房半間隔），成交價1271.7萬元，實呎21,851元。項目自2021年底開售至今累沽890伙，套現逾91億元，平均成交呎價約2.03萬元。

[香港地產]

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