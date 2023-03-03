上月物業買賣登記近6000宗 8個月最多

整體住宅買賣登記按月升40%

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，上月物業買賣登記宗數亦創去年6月6290宗後8個月來新高，反映1月通關效應下市况轉旺。由於上月初美國放緩加息步伐、港府下調首置印花稅稅階，均有利樓市，預料3月登記數字有望逼近7000宗。

至於上月整體住宅買賣登記錄4282宗、涉366.54億元，較1月3051宗、涉254.31億元，按月分別升約40%及44%；相關宗數、金額均創自去年6月錄4826宗、涉451.58億元後，即8個月新高。

一手私宅買賣登記方面，上月646宗登記、涉90.5億元，宗數創去年10月後4個月新高，金額創去年9月後5個月新高；其中恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna，錄149宗及7.06億元佔最多。

事實上，近月代理佣金收益亦水漲船高。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，中原住宅部上月佣金收益錄3.7億元，較1月2.39億元升約55%，創去年5月錄3.93億元後新高。

中原上月住宅佣金3.7億 9個月新高

利嘉閣總裁廖偉強指出，該行上月佣金收益錄1.6億元，較1月升約25%，是自2022年以來最高。美聯主席黃建業表示，樓市復常指日可待，疫情期間累積的大量購買力將持續釋放，預期首季一手成交有望挑戰4200宗，按季升近4倍，料季內樓價升5%。

[香港地產]