moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

尚宜納米盤呎租逼60元 創新界北新高

【明報專訊】內地與本港全面通關後，本港住宅租賃價量齊升，其中以新界北區，包括上水及粉嶺一帶租賃市場最為活躍。區內代理指出，上水新樂街單幢盤尚宜低層C室，實用面積169方呎，近日以月租1萬元租出，實用呎租59.2元，創新界北呎租新高。業主去年3月曾以8500元租出，至今約1年，租金反彈近兩成，大幅跑贏大市。業主2021年以約270萬元一手購入，租金回報由去年3.8厘，升至現時4.4厘。

業主270萬購入 租金回報率4.4厘

此外，大圍港鐵站上蓋柏傲莊II近月入伙，帶動屋苑於上月共錄127宗租賃成交。中原副區域營業董事馮澤源指，屋苑6B座中層D室，實用面積266方呎，開放式間隔，以月租1.45萬元租出，實用呎租54.5元。業主2020年688.7萬元一手購入，租金回報約2.5厘。屋苑同類單位6B座低層D室，266方呎開放式戶，於上月初以1.3萬元租出，實用呎租48.9元，反映同類租金不足一個月升逾一成。

另外，啟德新區上月全月錄約132宗租賃成交，按月升28%，創6個月新高，入伙盤MONACO佔52宗，屋苑2A座中低層F室，實用354方呎，1房間隔，以1.57萬元租出，實用呎租44元。業主2021年2月以約859萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

天晉3房逼1400萬 3個月彈110萬

買賣方面，部分屋苑樓價顯著反彈。中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳天晉2座中層C室，實用706方呎，3房1套間隔，以1398萬元易手，實呎19,802元。原業主2011年約735.3萬元一手購入，帳面升約662.7萬元或約90%。翻查紀錄，同類單位另一2座中層C室，同為706方呎3房1套間隔，去年11月以1288萬元易手，相隔三個多月成交價急彈約110萬元或8.5%。同類成交價最高紀錄為2018年以1492萬元沽出，實呎21,133元，現時僅比該成交低94萬元或6%。

維港頌4房首獲利 5450萬易手

北角維港頌罕錄獲利個案，位於1座中層A室，實用1504方呎，4房雙套間隔，享海景，以5450萬元易手，實呎36,237元，為屋苑同類4房戶首宗帳面獲利個案，亦為屋苑最少一年來二手成交呎價新高。原業主2017年5047萬元一手購入，帳面升403萬元，若連同入市時的發展商回贈，料獲利約一成。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款