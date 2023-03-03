尚宜納米盤呎租逼60元 創新界北新高

【明報專訊】內地與本港全面通關後，本港住宅租賃價量齊升，其中以新界北區，包括上水及粉嶺一帶租賃市場最為活躍。區內代理指出，上水新樂街單幢盤尚宜低層C室，實用面積169方呎，近日以月租1萬元租出，實用呎租59.2元，創新界北呎租新高。業主去年3月曾以8500元租出，至今約1年，租金反彈近兩成，大幅跑贏大市。業主2021年以約270萬元一手購入，租金回報由去年3.8厘，升至現時4.4厘。
此外，大圍港鐵站上蓋柏傲莊II近月入伙，帶動屋苑於上月共錄127宗租賃成交。中原副區域營業董事馮澤源指，屋苑6B座中層D室，實用面積266方呎，開放式間隔，以月租1.45萬元租出，實用呎租54.5元。業主2020年688.7萬元一手購入，租金回報約2.5厘。屋苑同類單位6B座低層D室，266方呎開放式戶，於上月初以1.3萬元租出，實用呎租48.9元，反映同類租金不足一個月升逾一成。
另外，啟德新區上月全月錄約132宗租賃成交，按月升28%，創6個月新高，入伙盤MONACO佔52宗，屋苑2A座中低層F室，實用354方呎，1房間隔，以1.57萬元租出，實用呎租44元。業主2021年2月以約859萬元一手購入，租金回報約2.2厘。
買賣方面，部分屋苑樓價顯著反彈。中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳天晉2座中層C室，實用706方呎，3房1套間隔，以1398萬元易手，實呎19,802元。原業主2011年約735.3萬元一手購入，帳面升約662.7萬元或約90%。翻查紀錄，同類單位另一2座中層C室，同為706方呎3房1套間隔，去年11月以1288萬元易手，相隔三個多月成交價急彈約110萬元或8.5%。同類成交價最高紀錄為2018年以1492萬元沽出，實呎21,133元，現時僅比該成交低94萬元或6%。
北角維港頌罕錄獲利個案，位於1座中層A室，實用1504方呎，4房雙套間隔，享海景，以5450萬元易手，實呎36,237元，為屋苑同類4房戶首宗帳面獲利個案，亦為屋苑最少一年來二手成交呎價新高。原業主2017年5047萬元一手購入，帳面升403萬元，若連同入市時的發展商回贈，料獲利約一成。