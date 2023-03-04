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遠展油柑頭綠化地申建私樓518伙 擬建3幢最高27層 鄰近來季推首置盤地

【明報專訊】港府正檢討將綠化地轉作住宅發展之際，遠展（0035）趁勢就荃灣油柑頭一幅6.5萬方呎的綠化地，向城規會申請改劃為住宅用地，擬建3幢最高27層住宅大廈，提供518伙，總樓面約26萬方呎。事有湊巧，政府近月連環推售油柑頭地皮，分別上月出售的寶豐路地（490伙），以及將在下季推售的首置上車盤用地（1950伙），若是次申請獲批，該地段一帶未來將共有2958伙的私宅新供應。

明報記者 甘潔瑩

荃灣寶豐路住宅官地上月中截標，收到10份標書，入標者包括遠展，最終由嘉里（0683）以14.388億元中標，可建樓面約31.4萬方呎，每方呎樓面地價4578元。遠展失落寶豐路住宅官地後約一周，隨即就其持有的綠化地，向城規會申請改劃住宅，擬建518伙。及後發展局於上周四公布來年度賣地計劃時指，來季將推售麗城花園2期後方的一幅地皮，該地將作首置上車盤之用，正是遠展改劃申請地皮附近。

總樓面26萬呎 主打1房及2房

據城規會文件顯示，申請地點為油柑頭丈量約份第354約地段第164號餘段、第175號及第232號餘段（部分）和毗連政府土地，鄰近油柑頭配水庫，前方為屯門公路，地皮面積約6.5萬方呎，申請人擬以4.5倍作發展，興建3幢26至27層高住宅大廈，提供518伙。據平面圖顯示，項目以1房及2房為主。

此外，項目提供3.25萬方呎的社福設施，包括安老院舍（100 個服務名額)、長者日間護理單位（30 個服務名額）及體弱長者家居照顧服務中心，整個項目總樓面約26萬方呎，預計總人口約1550人，最快於2030年落成。申請人表示，申請能配合政府施政報告的房屋政策和滿足本港的房屋需求，亦與政府通過檢視「綠化地帶」以增加房屋供應的倡議一致。

未來區內三地共2958伙新供應

翻查資料，遠東系內或相關人士，近年均加快將集團持有的土地申請改劃，如去年1月，遠東酒店（0037）向城規會就鄰近美孚的九華徑地皮，連同毗鄰地皮，申請作綜合發展，包括分層住宅及學校（幼稚園），提供6053個、平均面積431方呎的住宅單位，有關申請較1996年獲批的發展方案2520伙，增加3533伙或1.4倍，以單位數目計，幾近相當於半個美孚新邨，若獲批准申請，料為市區罕有大型住宅項目。

另外，去年4月，遠展創辦人邱德根家族等持有一幅約14.9萬方呎的川龍地皮，以地積比率0.6倍發展，向城規會申請興建一幢酒店大樓，及13幢度假別墅，提供197間酒店房間，總樓面約8.59萬方呎。

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