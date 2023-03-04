「木器大王」家族粉嶺農地 申建3305伙住宅涉163萬呎

城規會文件顯示，申請地點位於粉嶺龍躍頭丈量約份第83約多個地段和毗連政府土地，鄰近馬料水新村及皇后山邨，現坐落於屬住宅（丙類）及「農業」地帶，申請改劃為「住宅（甲類）2」地帶等，地盤面積24.16萬方呎，計劃以6.75倍地積比率發展，擬建5幢樓高43層的住宅大廈，提供3305伙，單位平均面積約475方呎；另設1幢會所及1幢樓高4層的商業設施，作商店及服務行業和食肆用途。申請人指，擬議發展可解決住房需求，亦符合政府最新的政策方向以發展北部都會區，有效最大化利用土地資源。

財團錦壆路申減住宅10%至2771伙

翻查資料，上月亦有財團申請位於皇后山邨西南邊的一幅近40萬方呎農地，申請改劃土地為住宅（甲類）用途，擬建4091伙私宅，另設100個安老院舍牀位，總樓面約217.9萬方呎。若上述兩個申請順利獲批，將為該地區提供7396伙的私宅供應。

此外，有財團就元朗錦壆路、下竹園路及豐竹路地皮，申請興建住宅，並些微調低發展地積比，由原先的2倍降低至1.8倍，同樣擬建10幢分層住宅及4座洋房，惟分層住宅大廈由23層減至19層，單位數目由3090個單位，減少10%至2771伙，商用面積則維持不變，總樓面由原先的144.95萬方呎，減少約12.13萬方呎或8%至132.81萬方呎。