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INNOVALE 2期12伙加價最多5.5%

【明報專訊】新盤市場熱鬧，除多個全新盤推售外，貨尾盤銷情亦見理想，部分發展商加價加推。其中恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE 2期ONE INNOVALE-Bellevue，推出29個單位下周二發售，其中12個以價單發售之單位，加價約1.5%至5.5%。

恒地昨更新ONE INNOVALE 2期部份原有價單，其中12伙加價1.5%至5.5%，加價幅度最高一伙為C座1樓11室，實用面積325方呎，1房間隔，定價由去年9月525.5萬元，調升至554.4萬元，加幅5.5%，折實價515.59萬元，折實實呎15,864元。

發展商同時公布銷售安排，下周二將發售29伙，其中12伙以價單形式發售，另17伙則進行招標。整個ONE INNOVALE系列，昨日共售出10伙。同位於新界的建灝地產屯門上嵐，昨連沽3伙，套現1708.9萬元。

21 BORRETT一周連沽兩伙涉3億

豪宅盤方面，原由長實（1113）發展，目前由新加坡華瑞資本持有的港島中半山豪宅21 BORRETT ROAD，一周連錄兩宗成交，合共涉逾2.98億元，最新一宗為1期10樓7號單位，實用面積2316方呎，4房雙套連儲物室間隔，連一個車位成交價1.528億元，實呎65,976元。

另信置（0083）、會德豐等發展的西南九龍長沙灣維港滙系列昨售2伙，其中3A座2樓A室，實用781方呎，3房1套間隔，連249方呎平台，以2250萬元售出，實呎28,809元。

尚．珒溋即日起標售連裝修複式戶

龍湖集團（0960）旗下啟德尚．珒溋即日起標售B座地下及1樓A室連裝修複式戶，單位實用面積2567方呎，連1271方呎花園，4房3套間隔，項目同類單位，不設裝修成交實呎高逾4萬元。

龍湖集團香港高級營銷總監關靜如表示，連裝修單位勢必打破現時樓盤最高紀錄，並透露全盤667伙已沽出606伙，套現約113億元，待售61伙，餘貨稍後亦會以招標形式推售。

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