NOVO LAND 2B首輪352伙沽清 即晚加推180伙 周三次輪銷售171伙

明報記者 甘潔瑩

在過去一周累收10,691張入票、超購逾29倍的NOVO LAND第2B期，屬今年首個收逾萬票的新盤，因屬上車盤，能受惠政府擴闊首置印花稅稅階的新措施。昨日銷售分A及B組進行揀樓，A組為大手客時段，可優先揀樓，B組為一般買家時段。A組買家需要在昨日早上9時到九龍環球貿易廣場的售樓處報到，有逾百名買家早於9時前到達，連同代理等，人龍排至該廈的不同樓層，現場人頭湧湧。

維港滙II沽兩伙 涉4059萬

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠於財案寬減首置印花稅措施，加上北部都會區的概念，買家以上車客佔多。項目首批單位352伙全數售出，創去年7月單日錄逾350宗一手成交後的近7個月新高。而本月首3天一手成交達220宗，未來將有多個大盤陸續推出，料本月一手成交可逾2000宗，創7個月新高。

另多個新盤亦錄得成交，由信置（0083）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，昨錄兩宗成交，單日吸金4058.8萬元，其中售出6座9樓A室，實用面積794方呎，成交價1855萬元，實呎23,363元。另信置發展的觀塘凱滙亦售出兩伙，套現1981.3萬元。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指出，稅務新措施帶動買家加快入市步伐，一手、二手市場均價量齊升，預計二手市場全月交投有望錄約5000宗，樓價亦穩定上升，首季樓價有望回升約6%。

領都4房戶1238萬易手

中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城2A期領都新近錄4房戶成交，該單位為2座高層左翼A室，實用973方呎，4房連套房間隔，向西南望海景，成交價1238萬元，實呎12,724元。原業主2015年12月以902萬元買入，持貨逾7年，轉手帳面獲利336萬元，單位期內升值37%。

富康花園未補地價488萬售出

居屋市場交投亦暢旺，世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳富康花園6座中層D室最新易手，實用面積592方呎，3房向東南，原業主上月中在居二市場以498萬元放售，議價後減價10萬元或2%，以488萬元（未補地價）售出，實呎8243元。

魏續稱，原業主1998年9月以約148.3萬元（未補地價）購入，持貨逾24年，帳面獲利339.7萬元，物業升值約2.3倍。

[香港地產]